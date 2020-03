In recordtempo 400 studentenwoningen gebouwd op Utrecht Science Park

In december 2019 werd de keet geplaatst en inmiddels zijn de eerste woningen al geplaatst. Begin mei worden de eerste 200 woningen opgeleverd en, begin juni de overige woningen. Bij het project in Utrecht zijn Camelot Europe en Jan Snel gezamenlijke investeerders. Hierbij draagt Jan Snel zorg voor de bouw van de studentenwoningen en Camelot Europe voor het beheer van het complex. Peek Bouw & Infra zorgt voor een plein, toegangsweg, fietspad, fietsparkeervoorzieningen en groen in opdracht van de Universiteit Utrecht. We namen een kijkje op de bouwplaats.

De werkzaamheden vinden plaats in het weiland ten zuiden van gebouw Androclus en ten oosten van het parkeerterrein aan de Bolognalaan. “Je kreeg punten voor het aantal woningen dat je kon realiseren in dit gebied. Er werd gevraagd om minimaal 250 woningen en maximaal 400”, vertelt projectleider van Jan Snel, Max Smits. “Dan gaan wij puzzelen om er 400 kwijt te kunnen.”

Efficiëntie is belangrijk bij Jan Snel. Het Montfoortse bedrijf heeft er een sport van gemaakt om zo snel mogelijk te bouwen. Op 6 januari de eerste paal en in juni de laatste bewoners de sleutel; en dan kunnen er minimaal 15 jaar studenten wonen. “Andere bouwers bouwen vooral op locatie”, legt Smits uit, “maar bij ons ligt de nadruk op de fabriek. Wij verzamelen al heel vroeg in het traject alle spullen en bouwen de woonunits in Montfoort op.”

Daar worden de staalconstructies aan elkaar gelast en de betonvloeren gestort. Binnen 2 dagen is een unit klaar voor transport, compleet met vloerbedekking en badkamer. “Op locatie is het vooral units plaatsen en koppelen. Een normale bouwer is bij zo’n project misschien wel één of anderhalf jaar bezig, maar wij doen wij dat in krap een half jaar.”

Bovendien gaan de stikstofproblemen in de bouw wat voorbij aan Jan Snel. Doordat er tijdens de bouw bijna geen stikstof wordt uitgestoten op locatie en er al een vergunning is voor de fabriek hoeft er maar weinig te worden verantwoord. In de fabriek wordt vervolgens zo duurzaam mogelijk gebouwd met bijvoorbeeld elektrische kranen.

Langer laten staan

Op het Utrecht Science Park wordt gebouwd met een tijdelijk bouwbesluit, de eisen voor installatie en geluid zijn daarom minder zwaar, maar voldoen de woningen wel aan de eisen volgens een permanent bouwbesluit. Ook afvalproducten worden zoveel mogelijk hergebruikt om een zo duurzaam mogelijke bouw te krijgen. Smits: “De universiteit kan de woningen dus gemakkelijk nog langer laten staan. Deze units voldoen net als traditionele bouw.”

In het wooncomplex komen 400 zelfstandige wooneenheden met eigen voorzieningen, die gemeubileerd en gestoffeerd worden opgeleverd. De (internationale) studenten van de Universiteit Utrecht kunnen er dus meteen intrekken. Om aan de vraag naar betaalbare woonruimte in Utrecht te voldoen ligt de huur van de woningen onder de sociale huurgrens, zodat het voor de bewoners mogelijk is huurtoeslag aan te vragen.

Van een kwart van de woningen ligt de huur onder de huurtoeslaggrens voor 23-jarigen, zodat ook jongere studenten de mogelijkheid hebben om hier betaalbaar te wonen. Naast studio’s worden in het complex gezamenlijke ruimtes gerealiseerd. Er komt een grote centrale hal met ontmoetingsruimten, studieplekken en een wasserette. Ook zal er genoeg plek zijn om fietsen te stallen en is er in het plan rekening gehouden met groen.

Het is nog altijd lastig voor studenten om een woning in de stad te vinden. Hoewel de universiteit geen huisvester is, wil de instelling studenten wel graag helpen. Vooral voor internationale studenten, die nog geen netwerk hebben of thuis om op terug te vallen, is de huisvestingssituatie in Utrecht heel lastig.

Op het Utrecht Science Park was nog één kavel beschikbaar met de bestemming ‘wonen’. De Universiteit Utrecht heeft die kavel naast het Androclusgebouw door middel van een openbare selectie beschikbaar gesteld voor de bouw van tijdelijke studentenhuisvesting. De UU wil de komende 15 jaar veel meer woningen hebben op het Utrecht Science Park. Daarmee moet het aantal bewoners groeien van de huidige 2.500 naar 5.000.