Mitros pompt 250 miljoen euro in Overvecht: ‘Over tien jaar is dit een plek waar iedereen graag woont’

Woningcorporatie Mitros gaat de komende tien jaar 250 miljoen euro investeren in de Utrechtse wijk Overvecht. Het geld wordt onder meer gebruikt voor nieuwbouw en renovatie.

De woningcorporatie heeft de plannen voor Overvecht uitgewerkt in een Wijkvisie. “In de wijk Overvecht is één derde van de woningen van Mitros. We voelen een grote verantwoordelijkheid voor de wijk en de bewoners”, zegt Norbert Drenthe, wijkconsulent in Overvecht.

Mitros is van plan om ieder jaar zo’n 300 woningen te verduurzamen. Deze huizen moeten na de renovatie allemaal het energielabel ‘A’ krijgen. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden met name worden uitgevoerd door jongeren uit de wijk.

Het gaat dan om jongeren die willen werken of zich willen laten omscholen. “Er komt een traineeship voor de functie van buurtbeheerder. Zo profiteren de wijk en haar bewoners zoveel mogelijk van de aanpak”, is te lezen in een persbericht van Mitros.

Mix

De gemeente Utrecht heeft eerder al de wens uitgesproken om het aanbod van woningen in Overvecht gevarieerder te maken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat sociale huurwoningen plaats moeten maken voor huizen in de categorie middenhuur en goedkope koopwoningen. Mitros ziet graag dat bewoners van sociale huurwoningen in de wijk voorrang krijgen als zij willen doorstromen naar de huizen in de andere categorieën. Ook dit is terug te lezen in de Wijkvisie.

De gemeente had eerder al samen met bewoners, professionals en ondernemers in Overvecht de wijkaanpak Samen voor Overvecht ontwikkeld. “In het programma ‘Samen voor Overvecht’ steken we onze nek uit, maar daarnaast willen we onszelf ook scherp houden met doelen waar we direct invloed op hebben, daarom hebben we ze opgeschreven in een Wijkvisie. We zijn ambitieus en hoopvol. Over tien jaar is dit een plek waar iedereen graag woont, werkt en verblijft”, aldus Drenthe.