Rijk trekt 13 miljoen uit voor woningbouwontwikkeling in Utrechtse wijk Overvecht

Utrecht krijgt van het Rijk 13 miljoen euro voor woningbouwontwikkeling in Overvecht. De gemeente deed, met steun van de provincie, een aanvraag bij het Rijk en die is toegekend.

Het geld wordt gebruikt om de komende tien jaar meer woningen te bouwen in de wijk. De miljoenen worden geïnvesteerd in de projecten Overvecht Centrum, Ivoordreef en De Mix, zodat de wijk vernieuwt en er een betere mix van woningen komt. De rijksbijdrage is gebaseerd op het toevoegen van 2.000 woningen, waarvan een groot deel sociale huurwoningen en middenhuurwoningen.

In Overvecht moeten meer verschillende woningen komen. De gemeente wil ervoor zorgen dat Overvechters die hun sociale huurwoning willen verruilen voor een middenhuurwoning of koophuis in de wijk kunnen blijven wonen. Nu vertrekken mensen nog uit de wijk omdat ze ergens anders een beter passende woning vinden. De gemeente wil niet dat het totaalaantal sociale huurwoningen in de wijk afneemt, maar meegroeit met de ontwikkeling van de wijk.

Infrastructuur

Het rijksgeld wordt, naast voor woningbouw, gebruikt om de infrastructuur in de wijk te verbeteren. Zo kan een oplossing worden bedacht voor het parkeren bij Overvecht Centrum, zodat ruimte ontstaat voor extra groen en woningen. Verder wil de gemeente de omgeving verbeteren, door onder meer te werken aan veiligheid.

Het geld dat de gemeente krijgt, komt uit de Woningbouwimpuls van het Rijk. Met die regeling kunnen gemeenten geld krijgen voor projecten die bijdragen aan het oplossen van het woningtekort in Nederland.