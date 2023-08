Mogelijk wordt de bouw van Bellevue in Utrecht uitgesteld vanwege tegenvallende verkoop

Mogelijk wordt de start van de bouw van het appartementencomplex Bellevue in Leidsche Rijn uitgesteld omdat de verkoop tegenvalt. Een woordvoerder van Heijmans kon alleen bevestigen dat de bouw van ‘een project in Utrecht’ wordt uitgesteld, maar andere media schrijven dat het om Bellevue gaat.

Zo is bijvoorbeeld in het Financieele Dagblad te lezen dat er geen startschot wordt gegeven voor de bouw van Bellevue omdat tot dusver 30 procent van de woningen in het project zijn verkocht. De risico’s zouden hiermee te groot zijn voor Heijmans. “Het ging volgens Hillen (Ton Hillen is ceo van Heijmans, red.) om 160 luxeappartementen, die in de huidige markt ‘misschien te duur’ zijn”, is te lezen in het FD.

Een woordvoerder van Heijmans kon bevestigen dat de bouw van ‘een project in Utrecht’ is uitgesteld, maar om welk project dat ging wilde hij niet zeggen. “In zo’n geval brengen we eerst de kopers op de hoogte.” Zodra dat gedaan is wordt het nieuws op de website van het betreffende project gemeld.

Drie gebouwen

Bellevue bestaat in totaal uit 163 woningen, verdeeld over drie gebouwen. De huizen variëren in grootte van 28 tot 182 vierkante meter. De goedkoopste appartementen zijn te koop voor 215.000 euro en de grootste woningen kosten 900.000 euro.

Het idee is dat de complexen nabij de Gele Brug in Leidsche Rijn verrijzen, maar wanneer dit gebeurt is vooralsnog onduidelijk.