NPD-strook in Utrecht is drie wooncomplexen rijker: ‘Smeltkroes worden van bewoners en ondernemers’

Op de NPD-strook in de Utrechtse wijk Overvecht zijn dinsdag drie nieuwe woongebouwen opgeleverd. De drie gebouwen, die samen DeBuurt vormen, herbergen 343 energiezuinige huurwoningen van 40 tot 120 vierkante meter groot.

DeBuurt moet een smeltkroes worden van bewoners en ondernemers van alle leeftijden en allerlei verschillende culturen. De drie gebouwen heten dan ook Bario, Papiaments voor buurt, Birim, Turks voor eenheid en Blend, dat staat voor het ‘mengen’ van de mensen die samen DeBuurt vormen.

De woningen werden ontworpen door Paul de Ruiter Architects en NL Architects en verschillen flink van elkaar. De gemeente hoopt door die diversiteit dan ook veel verschillende doelgroepen naar DeBuurt te trekken. Alle appartementen in de gebouwen zijn inmiddels verhuurd.

In de gebouwen zitten onder meer zorgwoningen, waar zorg geboden wordt in de vorm van woongroepen, maar ook begeleid wonen. De gemeente wil verder dat bewoners van DeBuurt veel bij elkaar gaan komen. De ‘Superplint’ is daarbij een belangrijk onderdeel. Daarin zijn werkplekken voor mensen uit de buurt, maar ook uit de rest van de stad. Ook zitten er zorginstellingen, zoals een tandartsenpraktijk, een sportschool voor vrouwen, senioren en kinderen met een beperking, een koffiecorner, een park en een centrale hal voor uiteenlopende activiteiten.

Belangrijke aanwinst

Wethouder Kees Diepeveen is enthousiast over de opening van DeBuurt. “Utrecht, en zeker ook Overvecht heeft een knellend tekort aan woningen voor mensen met een middeninkomen. Daarom is de komst van DeBuurt een belangrijke aanwinst voor de wijk en voor de stad. Ik verwacht bovendien dat de gebouwen van DeBuurt met hun verschillende functies een echte buurt zullen vormen waarin Overvechters plezierig wonen en werken.”

Marco van den Berg is manager wijkaanpak Samen voor Overvecht van de gemeente Utrecht. Hij hoopt dat Overvecht uiteindelijk in alle opzichten een mooiere wijk wordt: “Er zit kwetsbaarheid in de wijk, maar ook heel veel kracht. En daar gaan we mee aan de slag. De opbouw en het mozaïek aan functies dat samenkomt in DeBuurt is een mooie afspiegeling van de transformatie die wij met de wijk Overvecht voor ogen hebben. Hier komen straks oud en jong, huidige bewoners en nieuwe bewoners, kunst, cultuur en horeca bij elkaar om vorm te geven aan het nieuwe Overvecht.”

NPD-strook

De NPD-strook kent een heel andere geschiedenis dan de huidige functie die het gebied heeft. In 1965 werd aan de Brailledreef een centrum geopend voor de overslag van goederen, waarmee de binnenstad moest worden verlost van zwaar vrachtverkeer. Utrecht streefde er in die jaren naar om een internationaal vervoerscentrum te worden. De loodsen werden later eigendom van de Nederlandse Pakketdienst.

De gemeente Utrecht kocht ruim tien jaar geleden de loodsen van de Pakketdienst op en ook het voormalige Spectrumgebouw op de hoek van de Zamenhofdreef en Brailledreef. Het gebied zou herontwikkeld worden, maar de economische crisis zat die plannen in de weg. Het project werd begin 2014 gestopt. De gemeente Utrecht ontwikkelde uiteindelijk nieuwe plannen voor woningbouw op de NPD-strook die in 2017 werden goedgekeurd.