Plannen voor appartementencomplex aan Briljantlaan in Utrecht niet aangepast na reacties omwonenden

De plannen voor het appartementencomplex dat gebouwd moet worden aan de Briljantlaan 11-15 zijn definitief vastgelegd door de gemeente Utrecht. Nadat omwonenden dit voorjaar konden reageren op de plannen van het pand dat op de plek komt te staan van het Esso-tankstation, is er nu dus een definitieve versie vastgelegd.

Het Esso-tankstation, de bijbehorende wasstraat, een flink aantal garageboxen en twee appartementen moeten het veld ruimen voor het nieuwe appartementencomplex. Dit nieuwe wooncomplex moet plaats gaan bieden aan 140 tot 160 appartementen.

De gemeente heeft in mei de bouwplannen met omwonenden gedeeld, die daar vervolgens op konden reageren. Hier zijn uiteindelijk acht reacties op gekomen. De gemeente schrijft dat de ‘reacties niet hebben geleid tot wijzigingen’.

Voornamelijk middenhuur

Het complex bestaat voor 50 procent uit middenhuurwoningen van 50 tot 55 vierkante meter. Dezelfde groottes kunnen worden aangehouden voor de betaalbare koopwoningen in het complex, dat zo’n 25 procent van het aantal woningen betreft. Het laatste gedeelte van de appartementen is 60 tot 75 vierkante meter per woning en zal koopwoningen tot de NHG-grens zijn – die dit jaar 450.000 euro betreft. Kopers van zulke woningen kunnen hiermee tot 450.000 euro hypotheek verkrijgen dankzij de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

Parkeergarage

Op de begane grond van het complex worden commerciële ruimten, een fietsenstalling, een binnentuin en een parkeergarage voor bewoners en bedrijven gerealiseerd. De parkeergarage biedt ruimte voor maximaal dertig auto’s, waar zowel bewoners als medewerkers van de bedrijven gebruik van kunnen maken. Toekomstige bewoners krijgen volgens de gemeente geen parkeervergunning op straat.

De gemeente wil wandelen, fietsen, openbaar vervoer en deelmobiliteit stimuleren. Er moeten zes à zeven deelauto’s in de directe omgeving geplaatst worden, samen met deel(bak)fietsen.