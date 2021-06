Stijging huizenprijzen in Utrecht voor het eerst sinds lange tijd onder landelijk gemiddelde

De Utrechtse koopwoningen waren in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 10,1 procent duurder dan in de eerste drie maanden van 2020. Landelijk gezien lag deze stijging met 10.3 procent iets hoger. Opvallend aan deze cijfers van het CBS is dat de gemiddelde stijging ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder in Utrecht voor het eerst in twintig jaar gemiddeld lager ligt dan het Nederlands gemiddelde.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bracht dinsdag het bericht dat de bestaande koopwoningen in Nederland in mei van dit jaar 12,9 procent duurder waren dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na april 2001. Ook de prijzen in Utrecht blijven stijgen, maar voor het eerst in ruim twintig jaar lag die stijging onder het landelijk gemiddelde. Dit zegt overigens alleen iets over het eerste kwartaal van 2021.

In 2020 stegen in Utrecht de prijzen voor een koopwoning met 9,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Landelijk lag deze stijging op 7,8 procent.

Trend

In 2013 bereikten de prijzen van koopwoningen een dieptepunt. Sindsdien is er sprake van een stijgende trend. In 2021 lagen de prijzen op een historisch hoogtepunt. Vergeleken met het dal in juni 2013 waren de huizenprijzen in mei 66,8 procent hoger.

Over de gehele jaren gezien was het verschil tussen Utrecht en Nederland sinds 2013 het grootst in 2015. Toen stegen de prijzen in Utrecht namelijk gemiddeld met 6,7 procent ten opzichte van 2014. Landelijk was dat 2,8 procent.

Vraag en aanbod

Deze maand werd ook bekend dat vraag en aanbod in de koopwoningmarkt in 2020 verder uit elkaar zijn gegroeid. Dit geldt zowel voor Utrecht als het hele land. Steeds meer woningen worden boven de vraagprijs verkocht en er wordt procentueel gezien ook steeds meer boven de vraagprijs betaald.