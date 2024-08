Tijdelijke woningen in Utrecht dan eindelijk in de verhuur; 947 euro voor 27m2

De tijdelijke containerwoningen aan de Pagelaan in Utrecht zijn in de verhuur gegaan. De prijs voor de woningen van 27 vierkante meter is 947 euro. Eigenlijk hadden er al honderden tijdelijke huurwoningen in de stad opgeleverd moeten zijn, maar dat liep eerder forse vertraging op. Vlakbij de Pagelaan, op het Befu-terrein, wordt nu ook gebouwd aan tijdelijke huizen.

De ambities in Utrecht waren om 1000 tijdelijke woningen te bouwen per jaar in 2023, 2024 en 2025. Nu is dat aantal naar beneden geschroefd, de verwachting is nu dat er in totaliteit maximaal 1050 tijdelijke huizen komen tot 2026.

Pagelaan

Een van de projecten die als eerste was aangekondigd maar ook met vertraging te kampen had was de Pagelaan. Hier komen zo’n 280 containerwoningen waar nu nog aan gewerkt wordt. Het verhuurproces is recent door vastgoedbeheerder Gapph begonnen en over een paar maanden moeten de eerste bewoners de sleutel krijgen.

De studio’s van 27 vierkante meter moeten 947 euro gaan kosten, dat is een all-in prijs. Toekomstige bewoners komen, afhankelijk van hun inkomen, in aanmerking voor huurtoeslag. Ook worden er kamers verhuurd van 12 vierkante meter voor 420 euro per maand. De maximale leeftijd voor nieuwe huurders is 27 jaar.

Op het terrein van de Pagelaan moet uiteindelijk permanente woningbouw komen, dat is nu nog niet mogelijk omdat de woonomgeving volgens de huidige eisen niet voldoet. Dat komt door de naastgelegen snelweg A12 en de lange discussie die speelt over de aanpak van de ring rond Utrecht. Voor tijdelijke woningbouw gelden andere regels. Daarom is ook besloten dat huurders maximaal vijf jaar mogen wonen op deze plek.

Befu-terrein

Vlakbij de Pagelaan ligt ook het Befu-terrein. Hier zorgt het geluid van de snelweg er ook voor dat er nu nog geen permanente huizen kunnen komen. Ook hier wordt er nu gebouwd aan tijdelijke woningen die door Woonin verhuurd gaan worden. Er komen 1, 2 en 3-kamerwoningen. De 3-kamerwoningen van 67 vierkante meter krijgen een rekenhuur van 879,66 euro, waarmee er precies nog huurtoeslag aangevraagd kan worden.

Ook Tussen de Rails in Lunetten en op Wetering Zuid wordt er gewerkt aan de komst van de tijdelijke woningen.