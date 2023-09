Geen 1000 tijdelijke woningen per jaar in Utrecht, maar 1050 stuks tot 2026

Er worden komende jaren veel minder tijdelijke woningen gebouwd in Utrecht dan eerder werd verwacht. DUIC bracht vorige maand al aan het licht dat de toegezegde 1000 woningen in 2023 er niet gaan komen, nu blijkt ook dat de komende jaren de bouw ver achter blijft. De gemeente verwacht nu dat er tot 2026 maar 1050 woningen bijkomen, in plaats van elk jaar 1000 stuks. “De problematiek in de wooncrisis neemt verder toe”, schrijft het college van B&W.

Er zouden 1000 tijdelijke woningen gebouwd worden in Utrecht in 2023. Die toezegging deed de gemeente Utrecht meerdere malen. Het werd door wethouder Dennis de Vries zelfs een voorwaarde genoemd, bij de maatregel van vorig jaar om statushouders voorrang te geven op de Utrechtse woningmarkt. DUIC schreef hier in augustus al uitgebreid over toen duidelijk werd dat aan die voorwaarde niet wordt voldaan; die 1000 tijdelijke woningen komen er niet dit jaar.

Nu blijkt ook dat er de komende jaren ook veel minder tijdelijke huizen gebouwd gaan worden. Eerder sprak de gemeente nog de ambitie uit om 1000 tijdelijke woningen per jaar te realiseren tot 2026. Nu is dat aantal naar beneden geschroefd, de verwachting is nu dat er in totaliteit maximaal 1050 tijdelijke huizen komen tot 2026.

‘We lossen niks op met tijdelijke woningen als ze steeds blijven worden uitgesteld’

Zoete broodjes

D66-raadslid Maarten Koning is kritisch: “We willen dat het college stopt met zoete broodjes verkopen over de snelheid waarmee tijdelijke woningen gebouwd kunnen worden. Vorige zomer werd beloofd dat er in 2,5 jaar tijd 2500 tijdelijke woningen extra gebouwd zouden worden. Nu blijkt dat voor slechts een klein deel daarvan ruimte gevonden kan worden en dat het ook nog eens veel langer duurt. We lossen niks op met tijdelijke woningen als ze steeds blijven worden uitgesteld en het er steeds minder worden.”

Na aanleiding van de publicatie uit augustus op DUIC stelden verschillende politieke partijen vragen aan het college. Die benadrukt nogmaals de vertraging te betreuren. “De woningnood in Utrecht is onverminderd hoog en tijdelijk wonen is de enige manier om op relatief korte termijn een substantieel aantal woningen toe te voegen.”

Tegenvallers

Dit jaar zouden er huizen komen in Hoograven aan de Pagelaan en op het Befu-terrein. Het college legt in haar beantwoording op de vragen nog eens uit hoe de vertraging is ontstaan. Op de eerste locatie spelen financiële tegenvallers door stijgende bouw- en rentekosten een grote rol bij de vertraging. Op het Befu-terrein heeft de levering van de woningen gezorgd voor vertraging. Er is niet alleen sprake van vertraging, ook de genoemde aantallen waren op sommige locaties te ambitieus. Zo zouden er op Wetering-Zuid maximaal 500 tijdelijke huizen komen, maar dat is bijgesteld naar 149 omdat het St. Antoniusziekenhuis de grond nodig heeft.

Tekst gaat verder onder afbeelding

D66-raadslid Koning was een van de vragenstellers. Hij laat naar aanleiding van de beantwoording weten: “De beantwoording van onze vragen is ronduit teleurstellend. Over tijdelijke woningen is het verhaal van het college steeds zegt dat ze snel te realiseren zijn. Dat blijkt onzin. In 2021 is al vastgesteld dat er tijdelijke woningen moeten komen in Hoograven. Begin vorige zomer beloofde het college dat er in 2023 al 450 tijdelijke sociale huurwoningen in Hoograven gebouwd zouden worden. We zien nu dat ze er niet zullen staan voor de zomer van 2024. Terwijl de woningnood zo enorm hoog is. We lossen niks op met tijdelijke woningen als ze steeds blijven worden uitgesteld en het er steeds minder worden.”

Locaties

Het college laat verder op de vragen vanuit de politiek weten dat het vinden van geschikte locaties voor tijdelijke huizen lastig is, en ook dat bij elke locatie weer andere problemen spelen.

In een brief aan de raad staat dat de gemeente samen met corporaties gezocht heeft naar nieuwe locaties, maar die zoektocht is erg lastig. Het overgrote deel van de onderzochte locaties is afgevallen. “Redenen hiervoor zijn deels locatie- specifiek en technisch van aard, zoals onvoldoende beschikbare ruimte door aanwezige bomen, kabels en leidingen in de ondergrond en de keuze om eerst te onderzoeken of ontwikkeling van permanente woningen mogelijk is. Hiernaast is een aantal locaties niet aangemerkt voor tijdelijk wonen na belangenafweging met andere functies, zoals groen en economie.”

Waar worden de 1050 woningen tot 2026 nu verwacht?

Aan de Pagelaan 280 woningen, Befu-terrein 135 woningen, Tussen de Rails in Lunetten 200 woningen, Wetering Zuid 149 woningen, P+R Overvecht 35 woningen en op het Utrecht Science Park 250 stuks.