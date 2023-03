Woningdelen in Utrecht wordt makkelijker; maximaal drie personen zonder vergunning

Het wordt gemakkelijker om een woonruimte te delen in Utrecht. Het college heeft besloten dat vanaf 1 juni maximaal drie personen zonder vergunning een woonruimte mogen delen. Hiermee hoopt de gemeente Utrecht de woningcrisis te verminderen.



Het is bekend dat Utrecht een grote woningnood kent, terwijl er wel woningen met kamers zijn die momenteel niet gebruikt worden. Ook is het op dit moment zo dat je nog een vergunning moet aanvragen als je met meer dan twee personen wilt samenwonen. Het Utrechtse college van B&W wil de bestaande woonruimte beter benutten en daarom maken ze het vanaf 1 juni makkelijker om vergunningsvrij te wonen voor maximaal drie personen.

Wethouder Dennis de Vries (wonen) zegt dat ze er alles aan doen om zoveel mogelijk woonruimte toe te voegen om de woningnood te verminderen. “Enerzijds door het bijbouwen van nieuwe woningen, anderzijds door het zo goed mogelijk benutten van de woningen die we al hebben. Deze maatregel is daar een goed voorbeeld van.”

Woningdelen cruciale oplossing

Een van de partijen in de Utrechtse gemeenteraad die zich heeft ingezet voor het gemakkelijker maken van woningdelen is Student & Starter. De partij is dan ook blij met het plan van het college. Raadslid Annemarijn Oudejans van Student & Starter: “Voor veel jonge Utrechters is het belangrijk om een plek in de stad te vinden. Er is een enorme woningnood en met zo’n grote stad met zulke uitdagingen kan je niet op dezelfde manier blijven nadenken over woningen. Een nieuwe, creatieve manier van wonen is nodig en daarom is woningdelen een cruciale oplossing voor deze woningnood.”