Utrecht scoort hoog op ranglijst steden waar je op de woningmarkt het minst kan doen met een half miljoen

Wie op zoek is naar een huis in Utrecht kent de problemen van de oververhitte woningmarkt: lange rijen voor bezichtigingen, hoog boven de vraagprijs bieden en de huizenprijzen blijven ook maar stijgen. Spaarplatform Raisin zocht uit wat je op de Nederlandse woningmarkt nog kan doen met een half miljoen en Utrecht blijkt bijzonder slecht te scoren.

“Een betaalbare woning bemachtigen is in 2021 bijna net zo moeilijk als naar de ruimte vliegen”, aldus Raisin. “Het is niet geheel onmogelijk, maar je moet er een flinke spaarrekening voor hebben. En waar je vorig jaar gemiddeld vijf concurrenten had bij een bezichtiging, ga je nu met elf anderen de strijd aan. Kopers bieden alsof hun leven ervan afhangt. Soms red je het met 100.000 euro bovenop de vraagprijs niet eens.”

De gemiddelde verkoopprijs van een huis in Nederland steeg in het tweede kwartaal van dit jaar naar 410.000 euro, bijna 20 procent meer dan een jaar geleden en de grootste stijging van huizenprijzen in twintig jaar. Het roept de vraag op waar je nog terecht kan. Raisin zette op een rijtje waar in Nederland je het meest krijgt voor je geld en waar het minst.

Om dat te bepalen keek het spaarplatform per stad naar het percentage van de aangeboden koophuizen met bepaalde woningkenmerken. Het gaat dan om het gemiddelde aantal vierkante meters, het aantal slaapkamers, of het huis een tuin heeft en of er een garage is bij het huis is.

Utrecht

Als je op de lijst op zoek gaat naar Utrecht, kan je beter onderaan beginnen. Alleen Maastricht, Amsterdam, Alkmaar, Haarlem en Middelburg scoorden slechter. Voor een half miljoen euro krijg je in Utrecht gemiddeld 79 vierkante meter en vier kamers. Alleen in Amsterdam zijn de huizen voor dat geld gemiddeld kleiner: 65 vierkante meter en drie kamers.

45 procent van de huizen van een half miljoen in Utrecht heeft een balkon, 9 procent een dakterras en 50 procent een tuin. Wie een garage wil, kan terecht in iets meer dan een kwart van de Utrechtse huizen van een half miljoen en een bad heb je in 49 procent van de huizen. 5 procent van de huizen voor dat bedrag is een monumentaal pand en wie in Utrecht in het centrum wil wonen heeft zo’n 17 procent kans van slagen.

Winnaars

Steden waar je meer waar voor je geld krijgt zijn bijvoorbeeld Tilburg, Assen en Apeldoorn. Roermond en Groningen completeren de top-5. In die steden krijg je voor een half miljoen minstens 104 vierkante meter en vier tot vijf kamers. In winnende stad Tilburg heeft maar liefst 75 procent van de huizen van een half miljoen euro een tuin.