Utrechtse huizenmarkt deed het iets rustiger aan deze zomer

De Utrechtse huizenprijzen zijn in het derde kwartaal minder fors gestegen dan in het tweede kwartaal. Dit blijkt uit de nieuwste woningmarktrapportage van makelaarskantoor Brecheisen. Ook stonden er iets meer woningen te koop dan in de lente. Het is een seizoenspatroon dat Brecheisen elk jaar terug ziet. Mensen gaan in de zomer met vakantie en zijn dan minder bezig met het kopen van een huis.

In juli meldde DUIC een extreme prijsstijging op de woningmarkt. Sindsdien laten de cijfers een rustiger beeld zien. Al blijft de markt volgens de makelaar ‘oververhit’. Woningen in Utrecht worden nog altijd razendsnel verkocht en wisselen gemiddeld binnen 22 dagen van eigenaar.

Opvallend is dat de prijzen van bestaande woningen harder zijn gestegen dan die van nieuwbouw. Hierdoor is nieuwbouw en bestaande bouw op dit moment ongeveer even duur met als gevolg dat de verkoop van nieuwbouw weer aantrekt, aldus Brecheisen.

Als we Marcel Arendsen, directeur van Brecheisen, spreken over de cijfers vertelt hij dat de markt de afgelopen weken fors aantrekt. Het maakt hem stellig in de overtuiging dat de wat afkoelende markt te maken had met de jaarlijkse zomerdip. Volgens Arendsen hebben we dus zeker niet te maken met een kentering van de markt. Hij verwacht ook de komende tijd stijgende prijzen.

Brecheisen houdt de cijfers van Utrecht ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal, Leidsche Rijn en Vleuten De Meern apart bij.

Utrecht (ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal)

De vierkante meter prijs van een Utrechtse woning ten oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal is in het afgelopen kwartaal niet gestegen, maar gedaald. De mediane vierkante meterprijs daalde er met 0,6%. Als we de huidige huizenprijs vergelijken met de prijs een jaar eerder zien we wel een forse stijging van 18%.

In sommige delen van de markt was de stijging nog groter. Zo gingen de prijzen In Utrecht Noord in een jaar tijd met maar liefst 25% omhoog. Een tussenwoning in Utrecht Oost en Utrecht West werd 26% duurder. Binnen de voormalige stadsgrenzen stonden in het derde kwartaal 384 woningen te koop. De mediane huizenprijs lag er op €474.000.

Leidsche Rijn

Het meest opvallend in Leidsche Rijn is het stijgende aanbod. Het aantal te koop staande woningen nam met 50% toe tot 42 woningen. De prijzen stegen minder snel dan eerder dit jaar. De mediane vierkante meterprijs steeg in het derde kwartaal met 2%. Vergeleken met een jaar geleden lag de huizenprijs in het derde kwartaal 19% hoger. De mediane prijs van een woning in Leidsche Rijn bedroeg €612.500.

Vleuten De Meern

In Vleuten De Meern stonden in het derde kwartaal 50 woningen te koop. Ongeveer evenveel dan vorig kwartaal. Ook hier is de prijsstijging lager dan eerder dit jaar. De mediane vierkante meterprijs steeg er het afgelopen kwartaal met 3%. Een woning in Vleuten De Meern kostte in het derde kwartaal 18% meer dan een jaar eerder. De mediane woningprijs bedroeg €613.000.

De mediaan

Brecheisen rapporteert mediane prijzen en geen gemiddelde prijzen. De mediaan is het middelste getal als je alle getallen van klein naar groot zet. Het voordeel van de mediaan ten opzichte van het gemiddelde is dat de mediaan minder gevoelig is voor uitschieters. Zo zou de gemiddelde woningprijs sterk stijgen als er in een kwartaal ineens twee huizen van drie miljoen worden verkocht. Het effect van een dergelijke uitschieter is niet terug te zien in de mediaan waardoor het beter weergeeft wat de ‘typische’ prijs is.