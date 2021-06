Utrechtse partijen komen met plan voor meer steun voor wooncoöperaties

GroenLinks en de ChristenUnie in Utrecht willen dat mensen die gezamenlijk hun woningen willen bouwen en beheren in een wooncoöperatie meer steun krijgen van de gemeente. Daarvoor pleiten de partijen in het plan ‘Utrechtse Wooncoöperaties’ dat ze afgelopen week naar buiten brachten.

“Een wooncoöperatie is een hele mooie manier om betaalbare woningen te creëren en daarbij de krachten en ideeën van bewoners de ruimte te geven”, zegt Floor de Koning, raadslid van GroenLinks.

Jan Wijmenga, raadslid van de ChristenUnie, zegt dat initiatiefnemers van een wooncoöperatie nu nog “heel veel beren” op de weg tegenkomen. “Wij willen dat de gemeente het wooncoöperaties makkelijker maakt,” zegt hij, “door kennis, financiële steun en meer locaties beschikbaar te stellen.”

In wooncoöperaties bouwen en beheren mensen hun huizen samen. Volgens GroenLinks en de ChristenUnie kan dit een gedeeltelijke oplossing zijn voor de woningnood in de stad. “In een wooncoöperatie kunnen mensen zelf bepalen hoe ze hun huizen willen ontwerpen”, zegt De Koning. “Vaak hebben ze een sociale doelstelling en worden er veel faciliteiten gedeeld. Een heel mooi concept dus.”

De twee Utrechtse fracties zeggen het jammer te vinden dat wooncoöperaties ‘door zoveel administratieve en procedurele hoepels moeten springen’. Daardoor gingen volgens hen verschillende projecten de afgelopen jaren ook niet door.

Betrokken huurders

“Collectief eigendom van woningen levert ontzettend veel op,” Frank Mulder, een van de initiatiefnemers van de Utrechtse wooncoöperatie Overhoop, “zoals creatieve architectuur, groene materialen, betrokken huurders en betaalbare woningen.”

Afgelopen jaar werd de groep van drie gezinnen en drie alleenstaanden gezamenlijk eigenaar van een blok sociale huurwoningen in Overvecht. “Het heeft vier jaar gekost om over alle bureaucratische en financiële hobbels te komen die we tegenkwamen bij banken, de woningcorporatie, de gemeente en het rijk”, zegt Mulder. “Het zal nieuwe groepen enorm helpen als iemand bij de gemeente voor ze knokt.”