Vier vragen over sloop en nieuwbouw project Ivoordreef in Overvecht

Een nieuw buurtje als onderdeel van de bestaande wijk Overvecht, dat moet het gebied rondom de Ivoordreef worden. “Een buurt waar je elkaar ontmoet en waar mensen oog hebben voor elkaar”, leggen ontwikkelaars Amvest, Bo-Ex en ERA Contour uit. Onderdeel van de herontwikkeling is de 10-hoog-flat aan de Ivoordreef. Woningbouwcorporatie Bo-Ex besloot al een paar jaar geleden dat de flat gesloopt moest worden, maar binnenkort gaat daadwerkelijk met de sloop begonnen worden. Daarom deze week: vier vragen over project Ivoordreef.

1. Waarom wordt de flat aan de Ivoordreef gesloopt?

De flat paste volgens Bo-Ex niet meer goed in de huidige tijd en leverde regelmatig overlast op. Toen is eerst gekeken of de flat verduurzaamd kon worden, maar dat project was volgens Bo-Ex te duur. De flat gaat daarom gesloopt worden, zodat er ruimte komt om het nieuwe plan voor de Ivoordreef uit te voeren.

Dat ging overigens niet zonder slag of stoot. In 2018 werd er een toekomstvisie voor de Ivoordreef gepresenteerd aan de buurtbewoners, maar dat bleek al snel financieel onhaalbaar. Vervolgens zijn de gemeente Utrecht en de ontwikkelaars twee jaar lang bezig geweest met het maken van een plan dat wel financieel haalbaar was. Dat lukte vorige zomer en dat is het plan dat nu dus ook wordt uitgevoerd.

De huurders die in de flat woonden, wonen inmiddels allemaal ergens anders. Sindsdien wonen er leegstandshuurders in de flat. Zij moeten op 14 juni hun huis uit.

2. Wat komt er voor de flat in de plaats?



Woningen zijn en blijven belangrijk in het gebied. Er komen namelijk 160 sociale huurwoningen van Bo-Ex aan de Ivoordreef en twee appartementencomplexen met negen verdiepingen aan de Einsteindreef. Tussen de twee flats van Bo-Ex aan de Einsteindreef komt verder een carrévormig gebouw met vijf verdiepingen. Daarin komen 75 middeldure huurappartementen. Tot slot is er plek voor 70 koopwoningen. Die krijgen drie verdiepingen, een tuin en een plat dak. Het zijn best grootse plannen die de gemeente en de ontwikkelaars hebben. Sommige voorzieningen die nu al in de buurt zijn komen in het nieuwe plannen terug, maar er zijn ook helemaal nieuwe ideeën.

3. En hoe gaat de omgeving eruitzien?

Afgelopen tijd konden omwonenden van de Ivoordreef via een online enquête laten weten wat ze belangrijk vinden voor hun buurt. De ontwikkelaars kregen daar 59 reacties op, die mee worden genomen in de plannen voor de buurt. Een deel van de uitwerking is al bekend.

Tussen de bouwblokken komt een groot plein, dat helemaal omringd wordt door huizen. Op het plein komt voor kinderen plek om te spelen. Daarvoor wordt onder meer een waterspeelapparaat geplaatst. Bewoners van de buurt willen er ook graag veel bloemen en lange zitbanken, om met de buren een praatje te kunnen maken.

Op het plein mogen geen auto’s komen, net als in de straatjes rondom het plein. Alleen bezoekers parkeren in de rest van de buurt op straat. Het is de bedoeling dat bewoners niet in de straten gaan parkeren Er komt een parkeergebouw van vijf verdiepingen in de wijk. In het gebouw, dat groene gevels krijgt, is plaats voor 150 auto’s en het wordt alleen toegankelijk voor bewoners.

Verder blijft er in de buurt plaats voor de Jeruëlkapel van de Evangelische Broeder Gemeente. Nieuw wordt het sportveld in de buurt, op de hoek van de Kasaidreef en de Oranjerivierdreef. De voorkeur gaat uit naar een veld met tribune, maar het is nog niet bekend welke sporten er straks gedaan kunnen worden. “De balspellen en crossfit voeren een nek-aan-nek race”, laten de ontwikkelaars weten.

4. Wat gaat er de komende tijd gebeuren?

De ontwerpers zijn nu bezig om de resultaten van de enquête te verwerken in de plannen. Verder publiceert de gemeente Utrecht dit voorjaar ook de plannen, zodat bewoners erop kunnen reageren. Vervolgens wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd waar duidelijk wordt wat de ontwerpers van het plein en het sportveld gemaakt hebben. Ook wordt daar besproken welke reacties bewoners bij de gemeente Utrecht hebben ingediend.

In de zomer komt er nog een informatieavond, vlak voordat de sloop van de 10-hoog-flat aan de Ivoordreef begint. De sloop duurt tot begin 2022. In de tussentijd gaat de gemeente het definitieve bestemmingsplan bekendmaken, waarop ook weer gereageerd kan worden.

Volgend voorjaar begint de verkoop van de eengezinswoningen die in de buurt komen. In de zomer van 2022 gaat dan de bouw van de appartementen van start en een jaar later de bouw van de eengezinswoningen. Eind 2024 moeten zowel de woningen als de appartementen worden opgeleverd. Tegen die tijd krijgen de nieuwe bewoners van de Ivoordreef de sleutel.