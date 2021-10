Volgende maand woonprotest op Jaarbeursplein in Utrecht; organisatie verwacht duizenden mensen

Het Jaarbeursplein is zondag 21 november het decor van een woonprotest. De organisatie zegt duizenden mensen te verwachten omdat de wooncrisis ook Utrecht ‘hard raakt’.

Eerder waren er al vergelijkbare protesten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In de hoofdstad gingen op 12 september bijvoorbeeld duizenden mensen de straat op om te laten zien dat ze tegen het huidige woonbeleid van het kabinet zijn.

De demonstratie in Utrecht start op 21 november om 13.00 uur op het Jaarbeursplein. Daarna volgt volgens de organisatie een mars door de stad. “Betaalbare woningen zijn onvindbaar in Utrecht”, stelt de organisatie. “Een koopwoning is onbetaalbaar voor mensen met een laag of middeninkomen, en als je al recht hebt op een sociale huurwoning sta je 12 jaar op de wachtlijst.”

Maatregelen

De demonstranten eisen dat de overheid ingrijpt en maatregelen neemt voor meer betaalbare woningen en woonzekerheid. “We zijn kwaad over wat er in Utrecht en heel Nederland gebeurt. Woningen zijn om in te wonen, niet om zoveel mogelijk winst op te maken. Wonen is een recht en daarvoor moet er nu verandering komen.”

Achter het Utrechtse woonprotest zitten 23 organisaties. Dat zijn onder meer Binnenstad030, Thirty030, VIDIUS, PvdA Utrecht, GroenLinks Utrecht, Initiatiefgroep referendum RSU2040 en Landelijke Studentenvakbond LSVB. Bovendien wordt verwacht dat andere organisaties zich in de loop naar het protest aansluiten bij de initiatiefnemers.