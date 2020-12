Woningruil zorgt voor bouw middenhuur in Overvecht en sociale huur in Merwedekanaalzone en Oudenoord

De gemeente heeft de plannen voor de herontwikkeling bij de Camera Obscuradreef in Overvecht bekendgemaakt. Op de plek waar nu 80 sociale huurwoningen staan, komen 180 middenhuurwoningen. Op andere plekken in Utrecht komen daar weer 135 sociale huurwoningen voor terug. De gemeente hoopt met deze uitruil een betere verdeling van sociale huur en meer gemengde wijken te krijgen.

De sociale huurwoningen die gesloopt worden zijn van Mitros. In totaal gaat het om 80 woningen in twee flats. De corporatie stelt de plek beschikbaar aan ontwikkelaar BPD die er middeldure huurwoningen gaat bouwen. Mitros bouwt de gesloopte woningen en nog 55 extra sociale huurwoningen terug op twee andere plekken in Utrecht, namelijk het voormalige Defensieterrein in de Merwedekanaalzone en Oudenoord.

“De Mix (naam van het project, red.) laat zien dat nauwe samenwerking leidt tot creatieve oplossingen, met als gevolg meer betaalbare woningen en gemengdere wijken”, aldus wethouder Diepeveen. “Met de nieuwe middenhuur kunnen we Overvechters die anders zouden doorstromen naar andere plekken in de stad behouden voor de wijk.”

BPD en Mitros

Volgens Harm Janssen van BPD moet het niet de laatste keer zijn dat zo’n uitruil plaatsvindt. “Het realiseren van betaalbare woningen, in dit geval middenhuurwoningen, past in de missie van BPD […] Wij streven ernaar deze uitruil in de toekomst met Mitros op meer plekken in Utrecht te doen.”

Ook Mitros is enthousiast. “Wat hier gebeurt is uniek, maar hopelijk niet eenmalig. De Mix laat zien dat we elkaar hard nodig hebben om de woonambities in de stad waar te maken. […] Uit het hele land wordt deze samenwerking met belangstelling gevolgd, daar mogen we best trots op zijn in Utrecht”, aldus directievoorzitter Henk Peter Kip.

Bedrijfsruimtes

De nieuwe appartementen komen in drie gebouwen met elk zes woonlagen. Verder komen er voor ondernemers uit de buurt vijf bedrijfsruimtes aan de Taagdreef. Ook is er ruimte voor een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De in Overvecht bekende buurtvader krijgt daar ook een ruimte omdat de garages waar hij nu gebruik van maakt gesloopt worden. Het centrale plein blijft, maar er komt meer groen en de gemeente wil het in samenspraak met bewoners herinrichten.

Het plan ligt van 11 december tot 29 januari bij de gemeente voor inspraak. Reacties die binnenkomen worden verwerkt en de gemeente kan de plannen dus nog aanpassen. Vervolgens moet de gemeenteraad erover besluiten.