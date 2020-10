Woontorens Lomanlaan gaan tegen de vlakte; Bewoners stemmen unaniem vóór de nieuwe plannen

Alle huurders van Lomanlaan 103-105, in het Utrechtse Transwijk, hebben ingestemd met plannen voor sloop van de huidige panden en nieuwbouw op dezelfde plek. Al jaren klagen de bewoners over de slechte condities van de woontorens.

Het komt volgens Mitros niet vaak voor dat 100 procent van de huurders van een gebouw instemt met de plannen voor sloop en nieuwbouw. Nieuwe plannen voor het slopen, bouwen en verbouwen van sociale huurwoningen gaan eerst langs de huurders. Zo krijgen zij de mogelijkheid om zich voor of tegen de plannen uit te spreken.

Verouderd

In Utrecht moet ten minste 60 procent van de stemmen voor de plannen van de woningcorporatie zijn, voordat ze verder met dat plan aan de slag kunnen. Dat minimum aantal is wat betreft de plannen voor de Lomanlaan dus ruimschoots gehaald. Hoewel de unanimiteit van de stemmen voor sloop en nieuwbouw zeldzaam is, komt het niet helemaal uit de lucht vallen.

Al in 2016 klaagden bewoners steen en been over onder andere de slechte conditie waarin de woontorens verkeerden. Mitros schrijft daarover: “De bestaande gebouwen waren kantoren die zijn omgebouwd tot woningen. Dat is niet ideaal. De woningen zijn klein, hebben geen balkon en de panden raken verouderd.”

215 woningen

Volgens de plannen van Mitros komen er op de plek van ‘De Zusters’ (zoals de twee panden ook wel worden genoemd) wederom twee torens. Deze moeten niet alleen hoger, maar ook duurzaamer en klimaatvriendelijker worden. In de nieuwe torens is volgens plan plaats voor ongeveer 215 nieuwe huurwoningen, een flinke groei in vergelijking met de huidige 123 woningen. Het precieze aantal woningen hangt overigens nog af van de uiteindelijke indeling.

Wel laat de woningcorporatie weten dat 75 procent van de woningen, geschikt voor starters of huishoudens van 1 à 2 personen, voor de sociale huur bestemd is. Voor de rest van de woningen houdt Mitros de middenhuur aan, met een maximale huurprijs van 1.000 euro per maand.