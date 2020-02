Het leukste familie-uitje in de vakantie!

In de voorjaarsvakantie staat er een bomvolle week vol jeugdtheater voor je klaar tijdens festival Lente-Uitjes. Er valt van alles te beleven in maar liefst vijf theaters in de regio Utrecht. Van Amersfoort tot Utrecht en van Leidsche Rijn tot Houten. Ben jij erbij?

Mollen, Rovers, juffen die fikkie stoken met je huiswerk, een diva-moeder, de Gruffalo, kinderen die niet binnen het systeem passen en een mannetje dat uit een theepot klimt. Zomaar wat personages die je kan tegenkomen tijdens festival Lente-Uitjes.

Want theater is leuk, soms lekker gek, anders dan anders, het gebeurt ‘live’ voor je neus, bevat (meestal) geen beeldschermen en soms steek je er ook nog wat van op. O ja, en vaak valt er wat te lachen, soms wat te janken, of je krijgt er kriebels van in je buik. Klinkt als een avontuur toch?

Ontdekkingstocht voor jong en oud

Het leukste van festival Lente-Uitjes is dat er super veel theater (en dans) te zien is. En zo kan je dus op zoek naar een voorstelling die bij je past. Ben je aan de kleine kant en heb je nog niet zoveel theatermeters gemaakt, bezoek dan Tik Tak Slaap (2+), Over een kleine mol… (2+) of De Gruffalo (3+). Begin jij te swingen zodra je muziek hoort, dan voel jij je waarschijnlijk thuis bij familiedansconcert Lepeltje Lepeltje (4+), of de muzikale voorstelling Tuinieren met Slagwerk (6+). De meer ondeugende types voelen zich op hun plek bij Fat Boys (6+) of Het Juffenballet (6+). En ben jij klaar voor het serieuzere werk, dan is Mijn moeder is een diva (8+) of Roos & Ariadne (8+) de ‘place to be’. Dit, en nóg meer, zie je tijdens Lente-Uitjes. Naast de voorstellingen worden er soms extra activiteiten en workshops georganiseerd!

In verschillende theaters

Lente-Uitjes vindt plaats in Aan de Slinger in Houten, Podium Hoge Woerd in Leidsche Rijn, Stadschouwburg Utrecht en Theater Kikker in Utrecht en De Lieve Vrouw in Amersfoort. Bekijk het hele programma op www.lente-uitjes.nl. En volg de facebookpagina, om op de hoogte te worden gehouden van alle updates!