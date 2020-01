Hoe houd je je relatie gezond?

Iedereen is op zoek naar de liefde van zijn leven en velen vinden hem of haar ook. Maar zoals een oud gezegde duidelijk maakt: liefde is een werkwoord en wil je gelukkig blijven is daar inzet voor nodig. Maar hoe doe je dat: werken aan je relatie?

Op 31 januari geeft Peter Vergeer, relatietherapeut bij De Minstroom, in zijn lezing Het Relatiemodel hier antwoord op. De Minstroom is een therapiepraktijk in Utrecht Oost die zich gespecialiseerd heeft in hulp bij relatieproblemen.

De gezonde relatie

Het eerste deel van de lezing gaat over de “gezonde” relatie. Een gezonde relatie kenmerkt zich doordat beide partners zich veilig en gezien voelen. Een relatie kan ontleed worden in kleinere onderdelen: de bouwstenen van de relatie. Deze bouwstenen vormen een proces die voortdurend in beweging is en de relatie versterkt. Deze bouwstenen en proces worden tijdens de lezing uitééngezet.

Meest voorkomende problemen

Veel relaties ontstaan helaas ook spanningen. Veelal worden spanningen door partners goed opgelost, maar soms leiden deze tot problemen. Op de meest voorkomende problemen zal Peter ingaan en duidelijk maken waarom spanningen tot problemen kunnen leiden.

Hoe los je relatieproblemen op?

En uiteraard willen mensen weten wat ze moeten doen om deze problemen te voorkomen. Eén belofte: als toehoorder zal je niet met lege handen naar huis gaan.

Aanmelden

De lezing vindt op donderdag 30 januari van 19:30 – 21:30 uur in buurtcentrum Sterrenzicht plaats.

Aanmelden gaat via de website van De Minstroom: klik hier. De inschrijving is zowel voor individuen als voor stellen mogelijk.