Drie nieuwe hotspots in Utrecht

Utrecht heeft deze zomer weer een aantal bijzondere plekken erbij waar je volop kunt genieten. Zo kun je nu al chillen in een nieuwe stadstuin of je vrienden uitdagen in een enorme gamehall. Binnenkort kun je voor een hapje en een drankje terecht in een nieuw restaurant in het voormalige Pieter Baan Centrum.

Tuin van Croese

Op 12 juni is de Tuin van Croese officieel geopend. Deze groene oase ligt verscholen achter de jarendertighuizen aan de Croeselaan. Tijdens de opening waren er activiteiten zoals een graffitiworkshop en livemuziek van Elvis en Piekeren, laat kunstenaar Pet van de Luijtgaarden weten. In de tuin zijn wandelpaden aangelegd, ideaal voor een ontspannende wandeling tijdens de lunchpauze. Je kunt er relaxen op de bankjes of in het gras, maar ook plaatsnemen op één van de gezellige terrasjes.

Gamehall Akiba District

Als het weer wat minder is, biedt Utrechts nieuwste gamehall uitkomst. Akiba District, gevestigd in Hoog Catharijne, is met een oppervlakte van 2.000 vierkante meter en ruim honderd spellen de grootste gamehall van Nederland. De hal is volledig ingericht in Japanse stijl: de arcadespellen en snacks zijn Japans en soms zelfs de taal. Voor twintig euro kun je twee uur lang onbeperkt spelen.

Bar Barak

Binnenkort opent Bar Barak haar deuren binnen de muren van het voormalige Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat. Het wordt een restaurant met een eigen bakkerij en een groot, zonnig terras. Naast lunch en diner kun je er terecht voor een biertje; het restaurant krijgt een uitgebreide bierkaart. Op Instagram laat Bar Barak weten dat ze deze maand nog druk bezig zijn met klussen. De eigenaren verwachten in juli te openen.