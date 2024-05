Tientallen vaten met vermoedelijk drugsafval gevonden in Kanaleneiland in Utrecht

Er zijn tientallen vaten met vermoedelijk drugsafval aangetroffen op straat in Kanaleneiland in Utrecht. De politie doet onderzoek naar de vaten van ieder 25 liter per stuk. De omgeving is afgesloten, volgens de hulpdiensten is er geen direct gevaar.