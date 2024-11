500 miljoen van het Rijk nodig voor ‘onmisbare’ Merwedelijn in Utrecht

De gemeente Utrecht en provincie Utrecht hebben met de Rijksoverheid om tafel gezeten over de financiering van de Merwedelijn. Dat is de eerste ondergrondse ov-verbinding in Utrecht, die de toekomstige nieuwbouwlocatie polder Rijnenburg met de rest van de stad moet verbinden. De partijen vragen een financiële bijdrage van 500 miljoen aan de Rijksoverheid – en willen zelf een vergelijkbaar bedrag inleggen.

Polder Rijnenburg moet met 75.000 woningen de grootste nieuwbouwlocatie in Nederland worden. Dat zou een flinke stap zijn richting het oplossen van het woningtekort. Wethouder Eelco Eerenberg noemt het “Een grote kans voor Utrecht.” … “Maar daarvoor heb je eerst een aorta nodig om de woningen aan te sluiten. Zonder hoogwaardig openbaar vervoer gaan er geen mensen wonen.”

Eerste ondergrondse ov-verbinding

De Merwedelijn moet tussen Utrecht Centraal, Nieuwegein en polder Rijnenburg lopen. Er wordt rekening gehouden met 50.000 passagiers per dag, waarvoor iedere paar minuten een metro of tram moet rijden. Om dat mogelijk te maken moet het stuk tussen Utrecht Centraal tot Transferium Westraven ondergronds komen. Het zou de eerste ondergrondse ov-verbinding in Utrecht zijn.

De provincie en de gemeente noemen de financiële bijdrage van het rijk onmisbaar. Het Rijk stelt op hun beurt de eis dat de regio’s zelf een bijdrage leveren aan regionale ov-projecten. Eerder zegden de gemeente en provincie dan ook 415 miljoen toe, waarvan ze elk de helft betalen. Nu wordt er gevraagd om 500 miljoen van het Rijk, en zegt de regio nog op zoek te zijn naar 200 miljoen extra. De optelsom: 1115 miljoen euro. De begroting voor de Merwedelijn is daarmee een heel eind, volgens de laatste schatting is er tussen 1,3 en 1,5 miljard euro nodig.

Of de 500 en 200 miljoen er ook komen, wordt in 2025 bekend.