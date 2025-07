Utrechters lezen 65.000 namen Gaza-slachtoffers dagenlang non-stop voor

In Utrecht worden vanaf 23 juli vijf dagen lang – 24 uur per dag – tienduizenden namen voorgelezen van oorlogsslachtoffers uit Gaza. Het initiatief Getuigen van Gaza vindt gelijktijdig plaats op twee locaties: de Stadhuisbrug en het Moskeeplein. De organisatie is in handen van een groep Utrechters.

Het voorlezen begint op woensdag 23 juli om 08.00 uur en duurt tot zondag 27 juli 20.00 uur. In totaal worden 65.000 namen voorgelezen van dodelijke slachtoffers, onder wie meer dan 14.000 kinderen jonger dan twaalf jaar. Ook worden de namen genoemd van mensen die om zijn gekomen bij de aanslag van Hamas op 7 oktober 2023.

Burgerinitiatief

“Wij zijn een groep inwoners van Utrecht die dit op persoonlijke titel organiseert, niet verbonden aan – noch vertegenwoordiger van – een organisatie. Als burgers zijn we geschokt door het dagelijkse nieuws uit Gaza met steeds opnieuw tientallen doden”,” aldus de initiatiefnemers.

De groep wil niet wegkijken van de doden en het leed in Gaza. “Daarom noemen we de tienduizenden doden bij naam, omdat mensen geen getallen zijn. Op deze wijze geven we uiting aan gevoelens van afschuw, medeleven en verdriet. We doen dat sober en respectvol. Het is geen herdenking of verwerking, maar een getuigenis van het voortdurende leed in Gaza”, schrijven zij.

Oproep

Er zijn veel mensen nodig om alle namen te noemen. Iedereen kan zich aanmelden via www.getuigenvangaza-utrecht.nl.

Derde stad

Na Middelburg (mei 2025) en Nijmegen (juli 2025) is Utrecht dit jaar de derde stad waar burgers dit initiatief nemen.