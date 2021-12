‘Aantal Airbnb’s in Utrecht is de afgelopen zes jaar flink gedaald’

Het aantal accommodaties dat in Utrecht via Airbnb wordt aangeboden is in zo’n zes jaar flink gedaald. In 2015 telde de stad ongeveer 1.800 plekken die werden aangeboden via de verhuursite. In februari 2020 was dit aantal al gedaald naar zo’n 1.000 plekken en nu ligt dat op 434 accommodaties. Dat meldt Host Club Utrecht.

De daling zou met name komen vanwege de coronapandemie. De verscherpte regelgeving rondom de verhuur van accommodaties speelde volgens Host Club Utrecht een kleine rol.

Sinds juli van dit jaar geldt een zogenoemde registratieplicht voor particulieren die hun woning of een deel daarvan willen verhuren, voor bed & breakfasts en voor woningen waarbij de eigenaar en huurders niet op het adres staan ingeschreven. De gemeente hoopte met de regels meer grip te krijgen op de vakantieverhuurmarkt.

Veel geld

Volgens Host Club Utrecht trekt de gemeente 165.000 euro uit voor de controle van deze registratieplicht. “Host Club Utrecht vindt dit veel geld, gezien het tien- tot twintigtal klachten per jaar en het geringe aantal overgebleven gastadressen. Dat komt neer op ongeveer 10.000 euro per klacht of circa 350 euro per geregistreerd adres”, is te lezen in een persbericht van de belangenclub.

Vanaf 5 januari zet Airbnb volgens Host Club Utrecht alle verhuurders zonder registratienummer op non-actief. Veel spookadressen, die bijvoorbeeld nog stammen uit de tijd dat de Tour de France in Utrecht startte, zouden dan verdwijnen. “De belangenclub verwacht dat dan duidelijk wordt dat de gemeente het ‘probleem’ van vakantieverhuur al jaren schromelijk heeft overschat.”