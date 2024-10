Aantal buitenslapers in Utrecht neemt toe

Het aantal mensen in Utrecht dat ‘s nachts buiten slaapt neemt toe. Dit is vermoedelijk het gevolg van de groei van het aantal daklozen in de stad. Volgens de gemeente kunnen bewoners hinder ondervinden van mensen die buiten slapen. Met name in en rond de binnenstad worden meldingen gemaakt. Er komt binnenkort een debat in de gemeenteraad over buitenslapers.

De meeste meldingen over buiten slapen worden ontvangen rond het stationsgebied en het Lucasbolwerk. Deze gebieden zijn ook deels aangewezen als verblijfsontzegging-gebieden, een maatregel waarbij mensen die overlast veroorzaken een soort gebiedsverbod opgelegd kunnen krijgen.

In de binnenstad zijn dit jaar zo’n 150 boetes uitgedeeld aan mensen die buiten aan het slapen waren. Over het verbod op buiten slapen wordt binnenkort in de gemeenteraad gesproken. Dit debat volgt op een motie die BIJ1 in juni van dit jaar had ingediend om de boetes op buitenslapers af te schaffen.

De gemeente laat weten dat het uitdelen van een boete een van de laatste stappen is, eerst worden overtreders aangesproken en wordt er gewezen op mogelijke zorgaanbieders.

Stok achter de deur

Het college van B&W laat weten dat er ook nadelen zijn aan het afschaffen van de regel, en de daarmee gepaard gaande boetes. Het verbod dient als een ‘stok achter de deur’ om te kunnen optreden bij overlastmeldingen van bewoners en ondernemers. Ook zou het lastiger worden om zorgmijders over te halen om onderdak te vinden. Daarnaast hebben ook andere grote steden de regel dat men niet buiten mag slapen, mocht dat in Utrecht wel toegestaan worden kan het zijn dat er hier meer mensen naartoe komen om buiten te slapen.

Uiteindelijk moet de gemeenteraad gaan beoordelen of het verbod in stand blijft of niet.