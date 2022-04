Aantal elektrische auto’s in Utrecht groeit hard en daarom zijn er weer tientallen laadpalen nodig

In alle Utrechtse wijken wil de gemeente extra laadpalen plaatsen. Het aantal elektrische auto’s in de stad neemt namelijk harder toe dan verwacht. In 2020 was nog een plan gemaakt voor de komende vijf jaar, maar nu blijkt dat de verwachting van destijds naar boven moet worden bijgesteld.

In 2020 heeft de gemeente het zogenoemde ‘locatieplan openbare laadpalen’ opgesteld. De verwachting was toen dat er in dit plan genoeg laadpalen bij zouden komen de komende vijf jaar. “Inmiddels is duidelijk dat de behoefte aan nieuwe laadpalen in sommige buurten sneller groeit dan verwacht”, schrijft de gemeente in verschillende wijkberichten.

Eind vorig jaar liet de gemeente ook al weten dat er tientallen nieuwe laadpalen bij zouden komen. Er werd aangekondigd dat in alle wijken, behalve Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn, palen geplaatst zouden worden. Inmiddels zijn we ruim drie maanden verder en nu blijkt dat er nog meer oplaadplekken voor elektrische auto’s moeten komen.

Alle wijken

Nu wordt dan ook aangekondigd om in alle wijken van Utrecht nieuwe laadpalen te plaatsen. Met 31 exemplaren krijgt de wijk Noordwest de meeste palen, gevolgd door West (28) en Oost (22). De minste laadpalen gaan dit keer naar Overvecht (2), de Binnenstad (3) en Leidsche Rijn (6).

Alle inwoners van Utrecht kunnen tot en met 17 april reageren op deze plannen. Dat kan via deze website.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.