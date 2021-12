Gemeente gaat tientallen nieuwe laadpalen in Utrechtse wijken plaatsen

De gemeente Utrecht gaat de komende maanden tientallen nieuwe laadpalen in de stad plaatsen. Alle wijken behalve Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn krijgen er laadpalen bij.

In de binnenstad komen bijvoorbeeld twee nieuwe laadpalen en in Zuid worden er drie geplaatst. Andere wijken krijgen er veel meer palen bij: in Noordoost komen elf nieuwe laadpalen en in Noordwest twaalf. De gemeente heeft een lijst gepubliceerd met de precieze locaties van alle nieuwe palen.

De gemeente plaatst nieuwe laadpalen omdat steeds meer Utrechters elektrisch rijden. In 2025 zijn er naar verwachting zo’n 25.000 elektrische auto’s in de stad. Omdat niet iedereen een eigen parkeerplek met laadpaal heeft, worden overal in de stad openbare laadpalen neergezet.

Om te bepalen waar een nieuwe laadpaal komt, kijkt de gemeente niet alleen naar een specifieke straat, maar naar de vraag in de hele buurt. In het zogenoemde locatieplan staat op welke plekken de komende jaren mogelijk laadpalen komen.

Komende maanden

De laadpalen worden naar verwachting in de komende maanden geplaatst, maar wanneer dat precies is verschilt per wijk. Volgens de gemeente worden een aantal dagen voor de werkzaamheden gele borden neergezet waarop meer informatie staat.

Het plaatsen, aansluiten en testen van een nieuwe laadpaal duurt één of twee dagen. Op de parkeerplekken waar een laadpaal wordt neergezet kunnen mensen tijdens de werkzaamheden niet parkeren.

Omwonenden die het niet met de plannen eens zijn, hebben nog een aantal weken om bezwaar te maken tegen de verkeersbesluiten.