Aantal klachten flitsbezorging in Utrecht gedaald van 138 naar 3

Het aantal klachten over flitsbezorging in Utrecht is de afgelopen tijd aanzienlijk gedaald. In 2022 ontving de gemeente nog 138 meldingen terwijl dat er dit jaar toe nu toe nog maar drie zijn.

Flitsbezorging is een relatief nieuw fenomeen en vooral handig voor de mensen die snel hun boodschappen in huis willen hebben zonder daarvoor zelf de deur uit te gaan. De komst van deze ondernemingen en de veelal jonge bezorgers hebben echter ook voor veel discussie gezorgd. Omwonenden van de zogenoemde darkstores klaagden onder meer over geluidsoverlast en overlast van op de stoep geparkeerde bezorgvoertuigen.

Regels

In maart van dit jaar werd al bekend dat de klachten over deze darkstores afnamen. De belangrijkste reden daarvoor leek de sluiting van twee locaties aan de Amsterdamsestraatweg en de Nobelstraat. Halverwege dit jaar zijn ook nog eens strengere regels ingevoerd voor bijvoorbeeld het openen van een darkstore. Ook dit heeft vermoedelijk weer bijgedragen aan het verminderen van de overlast.

Klachten

In 2021 kreeg de gemeente 60 klachten over de flitsbezorgers in de stad. Een jaar later was dit toegenomen tot 138. Destijds kende Utrecht ook zeven vestigingen, maar inmiddels zijn er daar nog vier van over. Dit jaar zijn er in totaal drie klachten binnengekomen bij de gemeente.

Op dit moment zijn er in Utrecht aan de Westerdijk, Winthontlaan, Wolvenplein en Beneluxlaan vestigingen van flitsbezorgers. Daarnaast heeft Flink een vergunning gekregen voor een nieuwe darkstore aan de Steenovenweg en loopt er een aanvraag voor een vestiging aan de Strawinskylaan.

Juist manier

“In Utrecht omarmen we graag nieuwe ondernemingen”, zegt wethouder Susanne Schilderman. “Soms duurt het even voor je daar de juiste manier voor hebt gevonden. In 2021 was flitsbezorging een gloednieuw fenomeen dat heel snel opkwam en groeide. Opeens zag je in de hele stad flitsbezorgers fietsen. Net als veel andere steden hebben we even tijd nodig gehad om te ontdekken hoe we zo’n nieuwe onderneming een plek kunnen geven in onze stad. Nu we duidelijk beleid hebben over waar in de stad zij passen en wat de stad van hen verwacht, gaat dat hartstikke goed.”