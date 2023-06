Utrecht komt met strengere regels voor flitsbezorgers

De gemeente Utrecht komt met strengere voorwaarden waaraan boodschappenbezorgdiensten zich moeten houden als ze een nieuwe locatie willen openen. Utrecht is een van de eerste gemeentes in Nederland die met strengere regels voor flitsbezorgers komt.

De afgelopen jaren hebben steeds meer flitsbezorgers zich in Utrecht gevestigd. Handig voor mensen die binnen een tiental minuten boodschappen in huis willen hebben, maar de komst van flitsbezorgers leidde ook tot veel discussie over overlast. Omwonenden van de zogenoemde darkstores klaagden onder meer over geluidsoverlast en overlast van op de stoep geparkeerde bezorgvoertuigen. De gemeente Utrecht komt nu met strengere regels waaraan flitsbezorgers zich moeten houden.

Bedrijven als flitsbezorgers vallen in de categorie B2 en moeten op een bepaalde afstand staan van woningen. Ze passen daardoor vaak niet in een woonwijk en mogen zich daar zonder omgevingsvergunning ook niet vestigen. De gemeente wil echter ook niet uitsluiten dat er panden in de stad zijn waar een bedrijf in deze categorie wél mogelijk is. Het gaat dan bijvoorbeeld om voormalige loodsen of werkplaatsen op binnenterreinen in een woonwijk. Ook aan de randen van winkelgebieden in een woonwijk, zoals bij winkelcentrum Nova in Kanaleneiland, zou onder strikte voorwaarden een vestiging van een flitsbezorger kunnen komen.

Strengere voorwaarden

Flitsbezorgers moeten dus aan strengere voorwaarden gaan voldoen. Bezorgdiensten die een nieuwe vestiging willen openen, zullen bij hun vergunningsaanvraag in het vervolg ook een beheersplan moeten aanleveren, met daarin afspraken over bijvoorbeeld laad- en lostijden, hoe geluidsoverlast wordt ingeperkt, waar de bezorgvoertuigen worden geparkeerd en welke afhaalmogelijkheden er op locatie zijn. Ook mogen de locaties in het vervolg geen darkstores worden waarbij de ramen in de gevel worden dichtgeplakt. Tot slot moeten flitsbezorgers die een vergunning aanvragen belanghebbenden in een vroeg stadium betrekken en op de hoogte houden.

De gemeente hoopt met de nieuwe regels overlast voor de omgeving te voorkomen. Ook moeten de regels ertoe leiden dat een pand de juiste uitstraling houdt en dat er goede communicatie is met de buurt en de gemeente. Het voorstel waarin de regels staan, is vorige week goedgekeurd door de gemeenteraad.