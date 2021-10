Aantal verkochte woningen in Utrecht daalt; kopers worden kritischer

De voorraad beschikbare koopwoningen in Utrecht blijft laag en het aantal verkochte woningen in de stad daalt. Dat blijkt uit de rapportage van Brecheisen Makelaars over het derde kwartaal. Kopers lijken kritischer te worden en er wordt minder boven de vraagprijs geboden.

Brecheisen maakt in het rapport onderscheid tussen Vleuten/De Meern, Leidsche Rijn en de rest van Utrecht. In de stad, Vleuten/De Meern en Leidsche Rijn niet meegerekend, stonden op het moment dat het rapport werd opgesteld 259 woningen te koop. Dat is volgens Brecheisen extreem weinig.

In Utrecht-Zuid daalde het aanbod het hardst: 37 procent in een kwartaal. In Oost en West was daarentegen een lichte stijging van het aanbod.

Ook het aantal verkochte huizen in de stad neemt af. In Utrecht werd in het voorjaar nog een verkooppiek geregistreerd, maar het aantal transacties is de afgelopen drie maanden afgenomen met 15 procent. Volgens Brecheisen is de daling volledig te wijten aan de daling van ‘het (leuke) aanbod’. “Het lijkt erop dat men dit kwartaal een beetje pas op de plaats maakt.”

Voorzichtigheid

De makelaars zien voorzichtigheid bij kopers. Als een huis niet aan specifieke eisen voldoet, wachten kopers vaker af. Ook wordt minder boven de vraagprijs geboden. Dat was 12,5 procent en is nu 6,5 procent, aldus Brecheisen. De makelaar denkt dat dit vooral te maken heeft met het feit dat verkopers hogere vraagprijzen stellen.

De gemiddelde verkoopprijs van huizen in de stad daalde wel voor het eerst in jaren van 464.000 euro naar 462.000 euro. Volgens Brecheisen heeft dat mogelijk te maken met de kritische houding van kopers.

De druk op koopwoningen is ondanks dat nog steeds groot. Omgerekend zijn er volgens Brecheisen per beschikbare woning in de stad 113 kandidaat-kopers. Woningen wisselen, net als vorig kwartaal, ook weer sneller van eigenaar. Een huis in de stad staat gemiddeld 19 dagen te koop.

Leidsche Rijn en Vleuten/De Meern

De situatie in Leidsche Rijn en Vleuten/De Meern verschilt van de rest van Utrecht. Waar in Utrecht het woningaanbod daalt of maar licht stijgt, nam het aantal te koop staande woningen in Vleuten/De Meern juist met 55 procent toe. Volgens de makelaars komt dat mogelijk doordat mensen tot na de zomervakantie hebben gewacht met het te koop zetten van hun woning. Het aantal transacties in de wijk daalde daarentegen met 40 procent. Mogelijke redenen daarvoor zijn dat woningen langer te koop staan of dat de zomervakantie van invloed is.

Tekst loopt door onder afbeelding

Leidsche Rijn maakte ook een grote omslag. Vorig kwartaal was er nog een forse stijging van het aanbod, maar dit kwartaal daalde het aanbod met ruim 25 procent naar 26 woningen. Brecheisen ziet daarvoor geen duidelijk aanwijsbare reden, maar mogelijk heeft het te maken met dat mensen die wonen in Leidsche Rijn minder behoefte hebben om te verhuizen. Dat kan komen doordat ze er nog niet lang wonen of omdat er minder doorgroeimogelijkheden zijn.

Volgens Brecheisen blijkt al jaren dat kopers in Utrecht de prijzen in het centrum te gortig vinden en dat de prijs-kwaliteitverhouding niet meer klopt. Ze geven het op in het centrum, wat leidt tot prijsstijgingen in bijvoorbeeld Leidsche Rijn. De prijzen stegen daar afgelopen jaar met 31 procent en het aantal huizen is schaars: in de wijk staan 39 woningen te koop, terwijl 7.505 mensen daar een huis zoeken.

Oplossing

Volgens de makelaars van Brecheisen is bouwen de oplossing voor de woningcrisis. Daarbij is volgens hen cruciaal dat er gebouwd wordt naar de wens van de consument. “Naast een woningtekort is er namelijk ook al jaren sprake van een ongezonde mismatch. Mensen wensen een 4- of 5-kamerappartement in Utrecht, maar die zijn er niet.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Brecheisen ziet bouwen in de polder Rijnenburg als oplossing voor de mismatch. “Als je dieper op de woonwens ingaat, blijken het gezinnen te zijn die hun hoop op een grondgebonden woning met tuintje al lang hebben laten varen en zijn uitgeweken naar een appartement. Daarom stellen we: bouw voor gezinnen grondgebonden woningen, daar is de meeste behoefte aan. En doe dat dan gelijk grootschalig. […] In de polder Rijnenburg zou plaats zijn voor tussen de 20.000 en 25.000 woningen. Een ideale bouwlocatie.”