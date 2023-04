Actievoerders vieren feest bij Rijkswaterstaat in Utrecht

Tien actievoerders van Amelisweerd Niet Geasfalteerd hebben woensdag feest gevierd in de hal van het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat Midden-Nederland in Utrecht. Dit deden zij omdat minister Harbers vanwege de stikstofcrisis een bouwstop had afgekondigd, waarmee de plannen voor de verbreding van de A27 voorlopig zijn uitgesteld.

De actievoerders verzamelden zich in de omgeving van het gebouw van Rijkswaterstaat aan de Griffioenlaan. Toen zij eenmaal binnen waren haalden ze allerlei feestattributen tevoorschijn zoals confetti, hoedjes en roltongen. Ook werd champagne gedronken en muziek afgespeeld. Via een megafoon lieten zij weten blij te zijn over de bouwstop. Ook deelden zij flyers uit aan medewerkers van Rijkswaterstaat.

“Het voorlopige uitstel is goed nieuws, want de verbreding zou het doodsvonnis betekenen voor honderden bomen. Zij zouden gekapt worden voor de aanleg van dure, achterhaalde fossiele infrastructuur”, zei Anneke Wensing, woordvoerder van de actiegroep. “Wij juichen deze bouwstop toe en vieren alvast een feestje bij Rijkswaterstaat, want we zijn ervan overtuigd: Van uitstel komt afstel!”

Politie

Op een gegeven moment werden de actievoerder door de beveilig verzocht het pand te verlaten. Hier werd echter geen gehoor aan gegeven. De medewerkers van Rijkswaterstaat besloten daarop de deuren te sluiten, mogelijk uit vrees voor de komst van meerdere activisten, en de politie te bellen.

Na een klein uur besloten de mensen van Amelisweerd Niet Geasfalteerd zelf een eind te maken aan hun ‘surprise party’. Toen zij bezig waren alle rommel op te ruimen kwam de politie poolshoogte nemen. De agenten noteerden de gegevens van de actievoerders en daarna kon iedereen weer vertrekken.

Tracébesluit

De aanpak van de Ring Utrecht A27/A12 kent een hele lange geschiedenis, met vertragingen en een hoop weerstand. In augustus vorig jaar werd het zogenoemde Tracébesluit door de minister ondertekend waarmee de verbreding van de snelweg en de kap van bomen bij Amelisweerd een stap dichterbij kwamen.

Maar, zo is ook toegezegd door het kabinet, de regio Utrecht mag ook een eigen plan maken. Als dat alternatief net zo goed is, is de verbreding van de snelweg van de baan. Eerder dit jaar presenteerde de regio een eerste aanzet om de verbreding van de snelweg te voorkomen.