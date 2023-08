Alternatief voor parkeerkorting via app is bellen met de gemeente Utrecht en aangeven wanneer het bezoek komt

Utrechters die minder goed hun weg weten te vinden in de digitale wereld en wel gebruik willen maken van de bezoekerskorting voor parkeren, kunnen een afspraak maken op het Stadskantoor. Een medewerker van de gemeente kan dan helpen met het storten van parkeertegoed. Vervolgens kan de bewoner het kenteken van het bezoek via de telefoon doorgeven en daarbij aangeven wanneer het bezoek komt en weer vertrekt. Dit is hét alternatief voor het gebruik van de webapp.

De gemeente maakte deze zomer bekend dat het systeem voor parkeerkorting in Utrecht ging veranderen. In plaats van een code in te voeren bij de parkeerautomaat, moeten inwoners vanaf 1 november gebruikmaken van een app op de smartphone of computer. Veel lezers van DUIC, maar ook een groot deel van de gemeenteraad zetten vraagtekens bij dit nieuwe systeem.

Zo wezen de VVD, PvdA, PVV, Utrecht Solidair, CDA, D66, GroenLinks, DENK, ChristenUnie en Stadsbelang Utrecht er eerder deze maand op dat niet alle inwoners hun weg weten te vinden in de digitale wereld. “Dit nieuwe systeem vereist veel digitale vaardigheden, die niet iedereen heeft”, schreven de partijen in schriftelijke vragen. De gemeente had eerder al aangegeven met een alternatief te komen voor inwoners die de app niet willen of kunnen gebruiken. De fracties vroegen of het college het met de partijen eens is dat de gemeente een volwaardig alternatief moet bieden.

Telefoon

Een van de alternatieven heeft de gemeente nu bekendgemaakt via een brief. Daarin is te lezen dat Utrechters, die geen gebruik maken van de webapp, via de telefoon contact kunnen opnemen met de gemeente. “Onze medewerkers overleggen met u wat uw mogelijkheden zijn.”

Een van die mogelijkheden – en het enige alternatief voor de app dat in de brief wordt beschreven – is dat er een afspraak wordt gemaakt om parkeertegoed te storten aan de balie van het Stadskantoor. “Daarna kunt u maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.30 uur en op donderdagavond tot 20.00 uur kentekens telefonisch aan ons doorgeven. U geeft uw Burgerservicenummer door, het kenteken, de datum en de begin- en eindtijd dat uw bezoek komt.”

Uitleg

In de brief is ook een stappenplan te lezen waarin staat uitgelegd hoe de app gebruikt moet worden. Ook kunnen Utrechters terecht op verschillende wijkbureaus en bij bibliotheken waar medewerkers uitleggen hoe de webapp werkt.

Sinds afgelopen dinsdag kan de app gebruikt worden en vanaf 1 november vervalt de mogelijkheid om de kortingscode in te voeren bij de parkeerautomaat. Vanaf dat moment is de webapp of bellen met de gemeente dus de enige manier om bezoekerskorting te activeren.