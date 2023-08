Grote meerderheid Utrechtse gemeenteraad zet vraagtekens bij nieuw systeem voor parkeerkorting

Een grote meerderheid van de gemeenteraad zet vraagtekens bij de manier waarop Utrechters vanaf 1 november bezoekerskorting op parkeren kunnen krijgen. Vanaf dat moment gaat dat namelijk via een app en niet meer via de parkeerautomaat. “Dit nieuwe systeem vereist veel digitale vaardigheden, die niet iedereen heeft”, schrijven de partijen.

Inwoners van Utrecht kunnen gratis een code aanvragen waarmee ze zorgverleners en visite met fikse korting kunnen laten parkeren bij hen in de straat. De inwoner kan de kortingscode die voor visite bedoeld is ook zelf gebruiken. De korting varieert tussen de 50 en 75 procent en geldt voor een maximumaantal uur per jaar.

Vragen

Nu is het dus nog zo dat de kortingscode bij de parkeerautomaat ingevuld moet worden. Dit gaat stoppen, het betalen inclusief korting moet straks met een app. Handig voor mensen die geen zin hebben om naar buiten te lopen en digitaalvaardig zijn. Maar de VVD, PvdA, PVV, Utrecht Solidair, CDA, D66, GroenLinks, DENK, ChristenUnie en Stadsbelang Utrecht wijzen erop dat niet alle inwoners hun weg weten te vinden in de digitale wereld. De partijen hebben schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.

Een woordvoerder van de gemeente Utrecht heeft eerder al aangegeven over te stappen vanwege nieuwe software. “Verder krijgen we de afgelopen jaren regelmatig de vraag om over te gaan op een digitaal systeem. Veel andere gemeenten hebben ook al een webapp om parkeerkorting online te kunnen gebruiken. Wij lopen als Utrecht dus eigenlijk een beetje achter.”

Alternatief

De gemeente gaf destijds ook aan dat er een andere mogelijkheid komt voor inwoners die de app echt niet kunnen of willen gebruiken. De fracties vragen nu of het college het met de partijen eens is dat de gemeente een volwaardig alternatief moet bieden. “Waarom is er niet gelijk met de aankondiging van de webapp gecommuniceerd over een offline alternatief?”

Daarnaast willen de vragenstellers weten of het college de voor- en nadelen van het nieuwe systeem wel goed heeft afgewogen. Een nadeel is bijvoorbeeld dat de bewoner de parkeerkosten moet voorschieten. “Hoe gaat de gemeente om met inwoners die afhankelijk zijn van mantelzorgers, thuiszorgmedewerkers en/of familieleden bij hun dagelijkse activiteiten en waar (…) deze webapp leidt tot hogere lasten?”

Privacy

Tot slot zijn de partijen benieuwd wat voor invloed het nieuwe systeem heeft op de privacy. “Klopt het dat kentekens en bezoektijden in de app moeten worden opgeslagen? Welk alternatief is er voor bezoekers die anoniem willen blijven, zoals dat ook kan bij de parkeerautomaat, via een fictief kenteken?”