Arrestaties na misdragingen bij wedstrijd FC Utrecht – Ajax

Verschillende supporters van FC Utrecht hebben zich zondagmiddag niet van hun beste kant laten zien. Zo werden richting Ajax-speler Brian Brobbey oerwoudgeluiden gemaakt en er werd een vuurwerkbom op het veld gegooid. De wedstrijd is ook tijdelijk gestaakt.

FC Utrecht ontving zondagmiddag de Amsterdammers in de Galgenwaard. De wedstrijd werd verloren met 0-2 maar dat was niet het enige wat tegenzat. Meerdere voetbalsupporters misdroegen zich. Brian Brobbey werd door een aantal supporters van FC Utrecht racistisch bejegend, zo is te lezen bij VI.

Ook werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd nadat er een vuurwerkbom op het veld was gegooid. De politie heeft na afloop van de wedstrijd een 28-jarige Utrechter gearresteerd voor het incident. Drie andere supporters, onder wie een jongen van 14, zijn opgepakt voor andere ongeregeldheden na de wedstrijd.