Asfalt op volledige Noordelijke Randweg Utrecht gaat vervangen worden

Op korte termijn is een volledige herinrichting van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) niet te verwachten, maar er worden binnenkort wel enkele maatregelen genomen om de weg te verbeteren. De komende twee jaar heeft de weg namelijk onderhoud nodig, waarbij de gemeente dit aangrijpt om de situatie te verbeteren.

De herinrichting van de NRU speelt al jaren, al in 2008 begon men met het maken van plannen. Door verschillende redenen zit er echter geen schot in de zaak. Ook nu lijkt er op korte termijn geen grootschalige herinrichting te komen. Geldgebrek is een van belangrijkste redenen, en er waren zorgen over stikstof.

Toch gaat er komende jaren wel gewerkt worden aan de route. De gemeente gaat onder andere al het asfalt vervangen, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van asfalt dat ervoor zorgt dat er minder herrie is voor omwonenden. Ook komen er nieuwe faunaverbindingen onder de weg door en worden verkeerslichten anders ingeregeld waardoor fietsers en voetgangers de weg makkelijker kunnen oversteken.

De lange-termijnaanpak van de NRU laat echter nog even op zich wachten. Het plan is nu om de herinrichting te koppelen aan het alternatieve plan voor de Ring Utrecht. Omdat de uitkomst van het alternatieve plan ook effect heeft op de NRU, bekijkt de gemeente dit ook in samenhang. De gemeente heeft geld van de provincie en het Rijk nodig om de NRU volledig anders in te richten.