Automobilist zwaargewond bij eenzijdig ongeval in parkeergarage Hoog Catharijne Foto: Regio Nieuws Utrecht

Een automobilist is zaterdagmiddag zwaargewond geraakt nadat hij tegen een muur van parkeergarage Hoog Catharijne in Utrecht is aangereden. Uit onderzoek bleek dat de man even daarvoor onwel is geworden.