Auto’s moeten tot september omrijden vanwege werk aan Kromme Nieuwegracht in Utrecht

Vanwege werkzaamheden aan de kelders onder de Kromme Nieuwegracht wordt op 13 mei een deel van de weg opengemaakt. Dit betekent dat automobilisten tot september een flink stuk om moeten rijden.

Begin vorige maand is begonnen met het herstel van de kluismuren en -kelders ter hoogte van de Kromme Nieuwegracht 56. De gewelven van deze kelders worden vanaf boven hersteld en ook wordt een waterwerende laag aangebracht. Dit betekent dat de straat voor het pand aan dit huisnummer van de gevel tot de gracht opengaat.

Tijdens de werkzaamheden is de straat daarom afgesloten. Op het kaartje hierboven is de omleidingsroute voor auto’s te zien. Bestuurders moeten via de Wittevrouwensingel, Voorstraat, Lange Jansstraat, Domstraat en Pieterskerkhof rijden om tot slot weer op de Kromme Nieuwegracht te komen. “Op de Kromme Nieuwegracht tussen huisnummer 24 en 54 mag tijdelijk in twee richtingen gereden worden vanaf de Pieterstraat”, schrijft de gemeente.

Ook fietsers kunnen niet langs de werkzaamheden en zullen dus moeten omrijden. Het pand aan de Kromme Nieuwegracht 56 blijft wel bereikbaar via een loopbrug en deze brug kan ook gebruikt worden door voetgangers om de werkzaamheden te passeren. De straat is naar verwachting tot september van dit jaar afgesloten.