Basisschool in Utrecht wil acht bomen kappen vanwege ‘extreme vogeloverlast’  

Basisschool De Fakkel in Utrecht heeft een vergunning aangevraagd voor de kap van acht bomen omdat er sprake zou zijn van ‘extreme vogeloverlast’. In de coniferen zitten sinds oktober vele spreeuwen wat zorgt voor een centimeters dikke laag uitwerpselen op het schoolplein.

Al maanden is de school bezig met het probleem. De directeur laat weten dat ze in samenwerking met de Dr. Bosschool met verschillende partijen gesproken hebben en er tot op heden geen oplossing is gevonden. “Gelukkig zijn we nu met de gemeente, een ecoloog, de GGD en de beide schoolbesturen in gesprek.”

De locatie van de school is vorig jaar gerenoveerd en sinds oktober zitten de vogels in de bomen. De directeur vertelt: “Beide scholen hebben een deel van het schoolplein moeten afsluiten omdat er heel veel uitwerpselen liggen. Onze kleuters spelen eigenlijk daar en we maken ons zorgen om de gezondheid. Het stinkt ook heel erg. Vanwege corona willen we juist veel ventileren maar we moeten de ramen dichthouden door de stank.”

Er is vorig jaar al een keer een professioneel bedrijf ingehuurd om de uitwerpselen op te ruimen. “Maar binnen de kortste keren is het weer vies. Het is echt een centimeters dikke laag. We zitten er erg mee en we krijgen ook veel vragen van ouders over de gevolgen voor de gezondheid van hun kind. De kosten zijn enorm hoog, waardoor we mogelijk moeten bezuinigen op het onderwijs.”

Oplossing

Als laatste redmiddel en als ‘noodkreet’ is nu een kapvergunning aangevraagd voor de bomen. “Ook wij zien liever dat de bomen blijven staan, maar de overlast is zo ernstig dat we geen andere oplossing meer zagen.” Verder zegt de directeur: “De coniferen vangen grotendeels heel weinig licht en zijn dus ook bruin uitgeslagen.” De school wil dan ook in gesprek met de buurt over alternatieven.

Sinds de vergunningsaanvraag uiten verschillende mensen hun mening over de kap. De Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren laat op Twitter weten: “Kap van deze bomen is geen oplossing, en ook een heel slecht voorbeeld voor de leerlingen, zo ga je niet met bomen om. De gemeente moet samen met de school en omwonenden een natuur- en diervriendelijke oplossing vinden! De PvdD gaat hier nog mee verder, wordt vervolgd.”

De gemeente heeft nu enkele weken de tijd om te reageren op de kapvergunningsaanvraag.

