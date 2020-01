Bedrijven Lage Weide maken zich zorgen om woningbouw tegen grens van Utrecht

Stichting Parkmanagement Lage Weide maakt zich grote zorgen over de bereikbaarheid van het bedrijventerrein in Utrecht. In de gemeenteraad van Stichtse Vecht wordt volgende week gesproken over de komst van nieuwe woningen net over de grens bij Utrecht. Ondernemers in Utrecht vrezen een verkeersinfarct en roepen op de plannen te wijzigen.

De plannen gaan over de transformatie van kantoor- en bedrijfspanden naar woningen op de Planetenbaan en Het Kwadrant in Maarssenbroek. De Zuilense Ring scheidt dit terrein met Lage Weide. Er is volgens de plannen ruimte voor ongeveer 1.500 tot 2.300 appartementen, waarvan minimaal 30 procent sociale huur, 30 procent middenhuur en 10 procent in het duurdere segment.

Er zijn nog discussiepunten voor de gemeenteraad in Stichtse Vecht waaronder de mobiliteit en parkeren. De ondernemers op Lage Weide zeggen begrip te hebben voor de plannen voor woningbouw, maar maken zich grote zorgen over ‘het hierdoor dreigende verkeersinfarct tussen Maarssen en bedrijventerrein Lage Weide’.

Gemeentegrens

Stichting Parkmanagement Lage Weide heeft al eerder in een brief aan de politici uitgelegd waarover de ondernemers zich zorgen maken. Josien van Breda, directeur van de stichting, zegt zich met name druk te maken vanwege de verwachte forse verkeerstoename op de Maarssenbroeksedijk.

“Bij het onderliggende verkeersonderzoek kun je ook de nodige vraagtekens zetten. Al was het alleen maar omdat het onderzoekt stopt bij de gemeentegrens en plannen zoals voor een distributiecentrum met 27 laaddocs (!) aan de Maarssenbroeksedijk onvoldoende zijn verwerkt”, aldus Van Breda.

Knip

Er wordt in de plannen gesproken over een afsluiting van de oprit in Maarssen naar de N230, de Zuilense Ring richting de A2. Deze ‘knip’ valt niet in goede aarde bij Van Breda en de ondernemers: “Het lijkt vrij ondoordacht om een weg af te sluiten en nog geen alternatief te hebben. Ik mis bovendien afstemming met ons en buurgemeente Utrecht.”

De directeur hoopt dat er aanvullende maatregelen komen om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Van Breda hoopt dat er een verbetering van bestaande fietsverbindingen en aangepaste kruisingen wordt uitgevoerd voordat de nieuwbouw van start gaat.