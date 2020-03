Bellen met Utrechtse kunstenaars en muzikanten tijdens de coronacrisis

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot in Utrecht. Scholen en horeca zijn gesloten, er wordt massaal thuis gewerkt, de druk op de zorg neemt toe en veel ondernemers gaan een lastige periode tegemoet. DUIC belt dagelijks met Utrechters die te maken hebben met de aanpak van het coronavirus. Vandaag de kunstenaars en muzikanten.

Kunstenaars en muzikanten zijn hard geraakt door de coronacrisis. Poppodia en andere culturele instellingen sloten direct hun deuren en optredens werden afgezegd. Ook is nog veel onduidelijkheid over het festivalseizoen dat voor de deur staat. Veel kunstenaars en muzikanten voelen de behoefte in deze tijden toch iets met hun passie te doen. Zo ontstaan allerlei initiatieven in de stad.

The Homework Club

Muziekproducent en muzikant Niek Braun (26) uit Zuilen kwam ook ineens werkloos thuis te zitten. Hij bedacht The Homework Club, waarmee hij om de dag met andere muzikanten op afstand een nummer maakt. “Ik heb wat vrienden benaderd die ook muziek maken, want iedereen die normaal z’n geld verdient met bijvoorbeeld lesgeven zit nu natuurlijk ook thuis”, zegt Braun.

Hij vraagt mensen die mee willen doen om een ideetje voor een nummer op te sturen. Hij bedenkt een deel van het nummer, stuurt dat door naar de volgende artiest, om vervolgens een zanger of zangeres een tekst te laten bedenken en inzingen. “In het begin was het wel lastig om mensen te vinden, maar sinds ik de eerste video heb gepubliceerd, gaat het steeds beter lopen. Mensen weten nu een beetje wat er van ze verwacht wordt. Ik heb voor het nummer van vandaag zelfs al met iemand opgenomen waar ik altijd al een keer mee wilde werken. Diegene had normaal geen tijd, maar nu wel.”

Braun had meerdere optredens gepland staan, die nu niet doorgaan. “Januari en februari zijn altijd een beetje magere maanden voor muzikanten, maar het begon net weer leuk opgang te komen”, zegt hij. “Mijn vriendin heeft gelukkig nog een baan en ik heb wel wat spaargeld, dus we zullen het financieel wel redden. En ik ben natuurlijk muziekproducent, dus doordeweeks zit ik normaal toch al in quarantaine in mijn studio. Ik vind het wel heel leuk dat ik nu elke sessie met andere mensen werk. Zo leer je ook nog nieuwe mensen kennen terwijl je thuiszit.”

TivoliVredenburg

TivoliVredenburg moest tientallen concerten afgelasten of verplaatsen en tienduizenden bezoekers teleurstellen. Om de pijn een beetje te verzachten, heeft het poppodium elke dag om 20.00 uur een livestream op Facebook.

Via de stream zie je concerten in allerlei verschillende genres uit het archief. Afgelopen dagen kwamen al optredens van Efterklang en De Staat voorbij en elke dag komt daar dus een concert bij. Voor wie de livestream heeft gemist, zijn de concerten ook terug te kijken op de website van Tivoli. “We vinden het gewoon fijn onze bezoekers wat te kunnen bieden, al is het dan virtueel”, zegt Eva Huisman van TivoliVredenburg.

ViaKunst

Studentenvereniging ViaKunst organiseert normaal allerlei evenementen voor leden, die een studie doen in de kunst- of cultuursector. Dat kwam even op losse schroeven te staan vanwege de nieuwe maatregelen tegen de coronacrisis. Maar ViaKunst besloot de activiteiten en workshops online aan te gaan bieden. Voorzitter Charlotte Beelaerts: “Veel mensen zitten de komende weken thuis. Deze lange dagen zijn voor niemand leuk, maar zeker studenten op een klein studentenkamertje kunnen snel verveeld raken.”

ViaKunst organiseert allerlei activiteiten, zoals schilderworkshops en bezoeken aan theatervoorstellingen. De kunstvereniging kiest nu voor online evenementen. “Een spelletjesavond kan prima doorgaan achter de computer en ook een schilderworkshop kan online aangeboden worden”, aldus Beelaerts. Normaal zijn de activiteiten alleen voor leden, maar nu probeert ViaKunst een deel openbaar te maken, zodat ook niet-leden aan de workshops kunnen meedoen. “Zo kunnen we iedereen een beetje afleiding bieden.”