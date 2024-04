Bestuur USC vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat bangalijst binnen het corps is ontstaan

Het bestuur van het Utrechtsch Studenten Corps (USC) zegt het onbegrijpelijk te vinden dat de bangalijst in een huis van de vereniging is ontstaan. Er zou de afgelopen jaren namelijk veel aandacht zijn besteed aan onder meer seksuele veiligheid binnen de club.

Halverwege maart werd bekend dat er een bangalijst rondging waarop vrouwelijke studenten werden gerangschikt. Deze zogenoemde ‘grietenpresentatie’ was gemaakt door leden van het USC en deed veel stof opwaaien. Zo werden de verantwoordelijken geschorst, deden de ouders van de vrouwen aangifte en startte het Openbaar Ministerie een Onderzoek. Inmiddels zijn ook al twee verdachten gearresteerd.

Zeer zware straf

Het bestuur van het USC sprak eerder al over een ‘smakeloze presentatie’, beloofde met een definitieve straf voor de verantwoordelijken te komen. “Er mag geen twijfel over bestaan dat dit een zeer zware straf zal zijn, gezien het leed dat de betrokken meisjes is aangedaan”, aldus het bestuur.

Nu zegt datzelfde bestuur dat zij het liefst ziet dat de verantwoordelijken persoonlijk hun excuses aanbieden aan de slachtoffers. Ook moeten de jongens die de lijst hebben opgesteld een rol gaan spelen in het verbeteren van de cultuur binnen de huizen van de vereniging.

“Ook in de kennismakingstijd zullen de verantwoordelijken op gepaste wijze reflecteren op deze situatie. Tevens wordt op een aantal vlakken gericht steun gezocht van externe experts.”

Onbegrijpelijk

Tot slot schrijft het bestuur dat er de afgelopen jaren, door middel van een campagne en workshops, veel aandacht is besteed aan mentaal welzijn en seksuele veiligheid. “Het is daarom onbegrijpelijk dat deze presentatie dan toch binnen USC-huizen is ontstaan.”