Twee 20-jarige Utrechters aangehouden voor maken bangalijst; vijftien aangiftes binnengekomen

De politie heeft twee 20-jarige jongens uit Utrecht aangehouden in verband met het maken van een van de bangalijsten die afgelopen weken rondgingen. Dat laat het OM desgevraagd weten.



De afgelopen tijd circuleerden er in Utrecht twee bangalijsten. Het gaat om documenten met tientallen pagina’s over vrouwelijke studenten met beledigende en seksueel aanstootgevende teksten geschreven. Er staan ook foto’s, adressen en telefoonnummers in.

De twee 20-jarige mannen die zijn aangehouden zijn verhoord op het politiebureau en inmiddels ook weer heengezonden. Het onderzoek loopt nog. Bij de politie zijn inmiddels vijftien aangiftes binnengekomen, is te lezen bij het AD. Die aangiftes hebben betrekking op beide lijsten, meldt het OM.

Nadat de eerste bangalijst naar buiten was gekomen, besloten ouders van de vrouwelijke studenten op de lijst een advocaat in de arm te nemen. Advocaat Ina Brouwer bracht vervolgens naar buiten dat meerdere ouders aangifte zouden doen. Dat lijkt dus ook het geval te zijn.

USC

De eerste bangalijst werd gemaakt door leden van Utrechtsch Studenten Corps (USC). Het USC gaf aan dat de vereniging ‘uitdrukkelijk afstand’ neemt ‘van deze weerzinwekkende actie’. De Universiteit en Hogeschool Utrecht noemden de verspreide lijst ‘pijnlijk en zeer verwerpelijk’. De onderwijsinstellingen besloten de subsidie aan USC tijdelijk stop te zetten.