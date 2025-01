Bewoners Ravellaan eisen huurrechten bij gemeente Utrecht: ‘180 man op stroat pleure? Utereg Bedânk’

De bewoners van de Ravellaan 96, die binnenkort noodgedwongen moeten vertrekken, hebben woensdagmiddag hun eisen voor huurrechten overhandigd aan de gemeente Utrecht. Cees Bos, voorzitter van de commissie Wonen, nam de eisen in ontvangst.

Als de bewoners niet vertrekken krijgen zij automatisch huurbescherming. Voor de gemeente is dat een probleem, want zij wil het gebouw en het omliggende terrein op termijn opnieuw inrichten. Hoewel daar nog geen concrete plannen voor zijn, vreest de gemeente dat huurders met huurbescherming de ideeën kunnen dwarsbomen. Als gevolg moeten de 180 bewoners nu vertrekken, om plaats te maken voor 180 nieuwe huurders.



Eisen

Een kleine honderd bewoners, actievoerders van de Bond Precaire Woonvormen en andere sympathisanten stonden woensdagmiddag op de Stadhuisbrug. Ze eisen woonzekerheid en zeggenschap, het voorkomen van dakloosheid, het behoud van de huidige gemeenschap in de buurt en een stop van het dumpen van sociale verantwoordelijkheid door de gemeente en vastgoedbeheerder Socius.

Tekst loopt door onder afbeelding

Els, een van de bewoners van ‘de Ravel’, spreekt de menigte toe. Ze begint met een citaat uit een van de vele afwijzing die ze kreeg na een hospiteeravond. “‘Het ligt niet aan jou, we hebben iemand gevonden die beter bij ons pas’. Dit heb ik twee jaar moeten verdragen omdat ik geen huis vond,” zegt ze. “Bij de Ravellaan vond ik dat wel. Maar na een maand werd duidelijk gemaakt dat ik weer weg moest, en was ik terug bij af.”

Boven de menigte steken bordjes uit met teksten als ‘180 man op stroat pleure? Utereg Bedânk.’ Tussen de sprekers door klinken leuzen als “huizen voor mensen, niet voor winst” en “niet flex, niet duur, wij willen sociale huur.”



Na het in ontvangst nemen van de eisen, zegt Cees Bos dat de raad in debat gaat over het dossier. “Ik ken het dossier, en ook dit probleem. Ik heb er oog voor, we gaan een goed debat voeren om te kijken wat we ermee kunnen. Voor de stad en jullie.”