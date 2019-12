Bewoners zorgflat De Keizershof vertrekken in januari; Gemeente betreurt situatie

Alle 43 huidige bewoners van de zorgflat De Keizershof in Transwijk verhuizen in de loop van januari 2020. Er ontstonden zorgen over de gedwongen verhuizing omdat er lange tijd veel onduidelijk bleef. Een conflict over investeringen in de verouderde flat liep hoog op, waarvan de bewoners de dupe werden.

Begin november werd bekend dat de bejaarde bewoners moesten verhuizen omdat er een conflict was ontstaan tussen de zorgaanbieder in het pand Ontzorgd Wonen en de vastgoedinvesteerder Coltavast. De investeerder wilde alleen investeren in zelfstandige woningen in het pand en stelde dat het pand niet geschikt meer zou zijn om zorg in te verlenen. De zorgaanbieder betaalde inmiddels geen huur meer aan de investeerder.

Het resultaat was vooral dat de bewoners van de zorgflat boos en verdrietig waren omdat ze weg moesten en in grote onzekerheid verkeerden. Inmiddels is bekend dat zorgaanbieder Ontzorgd Wonen alle bewoners individueel heeft benaderd en alle 43 huidige bewoners in de loop van januari 2020 verhuizen naar andere locaties.

Andere locaties

Wethouder Anke Klein zocht uit waar de bewoners naartoe gingen na vragen van politieke partijen in de stad. 23 bewoners die aangewezen zijn op verpleeghuiszorg gaan naar een aanbieder van ouderenzorg in Utrecht en een deel van de bewoners verhuist naar locaties buiten Utrecht, bijvoorbeeld omdat hun kinderen daar wonen.

Ook zijn er bewoners die verhuizen naar andere locaties van Ontzorgd Wonen. In alle gevallen zouden de locaties beter onderhouden en passender zijn dan de Keizershof.

Onduidelijkheid

De hele situatie en werkwijze was volgens de PvdA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, VVD en SP in Utrecht ‘ondoorzichtig’ en ‘onduidelijk’ voor de bewoners. Het was bijvoorbeeld lang niet helder of alle bewoners al vervangende woonruimte hadden.

Ook de gemeente Utrecht betreurt de ontstane situatie in de Keizershof. “Dat inwoners, op hoge leeftijd, die dachten in een beschutte woonomgeving te wonen, alsnog moeten verhuizen past niet bij ons beeld van zorgvuldige ouderenzorg”, schrijft wethouder Anke Klein in antwoorden op schriftelijke vragen.

Te laat

De wethouder stelt echter ook dat de gemeente Utrecht geen rol kan spelen in dit soort situaties. “Wij hebben noch met Ontzorgd Wonen, noch met Coltavast een contract of juridische relatie. Daardoor hebben ook wij deze ontwikkeling in de media moeten lezen, op het moment dat de situatie al geëscaleerd was en de rechter het huurcontract had ontbonden.”

Wel wordt de situatie in De Keizershof en de verhuizing onder de aandacht gebracht bij de minister en heeft de wethouder met beide partijen gesproken. “Het lijkt erop dat bewoners in dit soort situaties onvoldoende huurrechten hebben”, aldus Klein. Wettelijke kaders bij de verkoop van dit soort vastgoed zouden daarom misschien nodig zijn. Klein gaat erover in gesprek met de minister en zijn ambtenaren.

Een enigszins vergelijkbare situatie speelde zich eerder dit jaar af in Tuindorp-Oost bij zorgflat van Careyn. Ook daar werden kwetsbare ouderen overvallen door het plotselinge nieuws dat ze moesten verhuizen en ook toen waren er voor de bewoners veel onduidelijkheden.