Bezorger mishandeld door fatbiker; politie zoekt getuigen

De bestuurder van een bestelbus is afgelopen zondag mishandeld tijdens zijn werk. Er waren meerdere personen bij het incident betrokken. Het gebeurde rond 17.00 uur op de Bevinlaan in Kanaleneiland. De politie is op zoek naar getuigen.
De bezorger reed op 16 november over de Bevinlaan toen hij opeens hard moest remmen voor een jongen op een fatbike. Daarna stapt de fatbiker af, trekt hij het portier van de bus open en slaat hij het slachtoffer.
Al snel verzamelt zich een groep jongens rondom het incident. De bestuurder krijgt uiteindelijk klappen van meerdere jongens en raakt daarbij gewond.
De politie zoekt getuigen van het ongeval en verzoekt mensen met camerabeelden zich te melden via het online tipformulier, de gratis tiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.
Geef nou gewoon eens het signalement.
Door het uitblijven van het signalement weten we weer genoeg.
Net als de werkwijze die ze hanteren, met meerdere op 1 persoon.
Ik merk dat ik fatbikes steeds meer ga associeren met criminaliteit, en sowieso verkeersonveiligheid. Binnenkort moet men een helm op, en voelt men zich vast nog onkwetsbaarder en onherkenbaar. Graag hard optreden hier tegen!
En wat laf idd om als groep je tegen 1 persoon te keren. Kanaleneiland doet zijn naam ook weer fijn ‘eer aan’.