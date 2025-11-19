Bezorger mishandeld door fatbiker; politie zoekt getuigen

De bestuurder van een bestelbus is afgelopen zondag mishandeld tijdens zijn werk. Er waren meerdere personen bij het incident betrokken. Het gebeurde rond 17.00 uur op de Bevinlaan in Kanaleneiland. De politie is op zoek naar getuigen.

De bezorger reed op 16 november over de Bevinlaan toen hij opeens hard moest remmen voor een jongen op een fatbike. Daarna stapt de fatbiker af, trekt hij het portier van de bus open en slaat hij het slachtoffer.

Al snel verzamelt zich een groep jongens rondom het incident. De bestuurder krijgt uiteindelijk klappen van meerdere jongens en raakt daarbij gewond.

De politie zoekt getuigen van het ongeval en verzoekt mensen met camerabeelden zich te melden via het online tipformulier, de gratis tiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.