Bibliotheek Utrecht komt terug van besluit: reserveren blijft toch gratis volgend jaar

Het blijft voor leden van de bibliotheek toch gratis om een boek of film te reserveren in 2021. Twee weken geleden liet de Bibliotheek Utrecht de leden weten dat het vanaf 1 januari 1,25 euro per reservering zou gaan kosten. Nu draait de bieb dat besluit weer terug.

“Dat bericht leverde meer negatieve reacties op dan we hadden voorzien”, schrijft de bibliotheek op de website. “Dat spijt ons.” Er werd onder meer een protestbrief naar de gemeenteraad gestuurd door elf leden.

“€1,25 per gereserveerd item lijkt misschien niet veel,” is te lezen in de brief, “maar een beetje een serieuze lezer zit zo aan veertig reserveringen per jaar (nog niet eens één boek per week!). Vijftig euro extra dus, in feite bijna een verdubbeling van het abonnementsgeld. Voor mensen met een laag inkomen is dat veel. Vaak ook te veel.”

‘Makkelijker gezegd dan gedaan’

De leden leggen verder in de brief uit dat er door het beperkte aanbod in wijkfilialen van de bibliotheek vaak wel gereserveerd moet worden. Of ze moeten naar die op de Neude, want daar is de collectie een stuk uitgebreider.

“Dat klinkt, zeker voor mensen die minder mobiel zijn, makkelijker gezegd dan gedaan. Dit staat nog los van het feit dat de gemeente er op dit moment alles aan doet om bezoek aan het stadscentrum te ontmoedigen vanwege de coronamaatregelen.”

Altijd bereikbaar

De Bibliotheek Utrecht geeft nu dus gehoor aan de negatieve reacties op de reserveringskosten. De collectie moet voor iedereen toegankelijk blijven, stelt de bieb. En altijd in elke vestiging bereikbaar.

“Juist in tijden van corona blijkt dat onze leden het erg waarderen dat ze alle materialen kunnen lenen en reserveren. In de vestiging in hun buurt, zodat ze niet door de hele stad hoeven te fietsen. We hebben daar met deze nieuwe maatregel onvoldoende gewicht aan gegeven en komen daar nu op terug.”