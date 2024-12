Bijstandsuitkering aanvragen moet makkelijker worden; minder papier, meer mens

De gemeente Utrecht is bezig met een test waarmee het aanvragen van een bijstandsuitkering wordt versimpeld. Het is een van de stappen die de gemeente zet om de bestaanszekerheid van Utrechters te verbeteren. Het aanvragen van een uitkering is niet voor iedereen even makkelijk en levert soms een hoop stress op.

Een uitkering krijg je niet zomaar. Om duidelijk te maken dat je ervoor in aanmerking komt, zijn een hoop formulieren en bewijsstukken nodig. In de pilot van de gemeente worden de papieren vervangen door een persoonlijk gesprek waarin bewoners hun situatie met de gemeente bespreken. Ook moet in ongeveer een week duidelijk zijn of de aanvrager in aanmerking komt. Nu duurt dat volgens de gemeente nog 8 tot 13 weken.

Vertrouwen

Met het persoonlijke gesprek wil de gemeente ook het vertrouwen in de overheid verbeteren. Het eerste contactmoment tussen de bewoner en overheid is hiervoor bepalend. Het vertrouwen in de overheid liep onder andere door de coronapandemie en de toeslagenaffaire een flinke deuk op. Wel zit het vertrouwen sinds 2022 weer in de lift.

Een op de vijf bijstandsaanvragen loopt nu via de pilot. In het voorjaar van 2025 worden de eerste resultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad. Deze beslist dan of en wanneer de versimpelingen voor iedereen worden doorgevoerd.

Bestaanszekerheid

In totaal neemt de gemeente zestig maatregelen om de bestaanszekerheid op te krikken. Er komt meer geld voor de U-pas, en de samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties wordt versterkt. “Iedereen in Utrecht moet kunnen rondkomen en meedoen”, zegt wethouder Linda Voortman. “We bouwen aan Utrecht waar iedereen de kansen krijgt waar zij recht op hebben, en we ongelijk investeren voor gelijke kansen.”