Bijzonder Dingemanshuis in Utrecht met vraagprijs van 3 miljoen euro verkocht

Met een vraagprijs van drie miljoen euro prijkte het Dingemanshuis lange tijd in de top van het lijstje van duurste objecten in Utrecht. Het bijzondere gebouw is nu, na bijna drie jaar op Funda te hebben gestaan, verkocht.

Het pand aan de Huizingalaan in Utrecht werd in de jaren 60 gebouwd door architect Piet Dingemans. In 2000 heeft de zoon van Dingemans nog een gedeelte aangebouwd. Met een oppervlakte van bijna 1200 vierkante meter, twaalf slaapkamers en kantoorruimte kan de nieuwe eigenaar er alle kanten mee op.

‘Glamoureuze jaren zestig’

Arjan den Boer schreef al eens uitgebreid over het pand: “Het is een bijzondere ervaring om rond te kijken in het woongedeelte op de eerste verdieping van het Dingemanshuis. Je waant je er in de glamoureuze jaren zestig.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Het gebouw met de adressen Huizingalaan 187, 189 en 191 is gedeeltelijk benoemd tot jong gemeentelijk monument. Het object dat met betonblokken is gebouwd heeft van de buitenkant misschien niet direct een heel opvallend uiterlijk, maar wat wel opvalt is de torenkamer die boven Dingemanshuis uitsteekt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Molenbeek Makelaars bevestigt dat het pand inderdaad verkocht is. Het is nog niet bekendgemaakt wie de nieuwe eigenaar is en wat de plannen zijn met het gebouw. Op dit moment is een gedeelte bestemd als kantoor en een deel als woonhuis.