Bijzondere Utrechtse app gelanceerd: alle reismogelijkheden combineren

Met de lancering van reisapp Gaiyo in de Utrechtse wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern gaat vandaag de eerste ‘mobility as a service’-pilot (MaaS) van Nederland van start. Een ingewikkelde term, maar de overheid heeft veel hoop gevestigd op het project. Via de app zien gebruikers welke vervoersmogelijkheden ze in hun buurt hebben en kunnen zij alle reizen plannen, boeken én betalen.

MaaS gaat om het plannen, boeken en betalen van al het mogelijke vervoer via apps. Bijvoorbeeld de deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram, of (water)taxi of eigen auto en fiets. En vooral ook combinaties van al deze soorten vervoer.

De app

De app Gaiyo geeft een realtime overzicht van alle beschikbare reismogelijkheden en combinaties, compleet met vertrek- en aankomsttijden, reistijd en kosten. Dat varieert van de trein, tram en bus tot het deelvervoer (zoals deelfiets, elektrische deelscooter of auto). Ook toont de app de beschikbare tijden van het aansluitende openbaar vervoer.

Ten slotte toont de app de reistijd per auto, de files en de parkeerkosten. Zo kan de gebruiker steeds zelf zien welk vervoer op welk moment sneller of goedkoper is.

Wethouder Lot van Hooijdonk:”Met deze app kunnen mensen heel makkelijk kiezen op welke manier ze willen reizen. We hopen dat ze daarmee vaker kiezen voor iets anders dan de auto, zoals fiets en OV. Dat helpt om de stad leefbaar en bereikbaar houden.”

Files

Bij de pilot is bewust gekozen om in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern te starten, omdat dit gebied hard groeit en het autobezit en -gebruik hier relatief hoog is. De stad krijgt er de komende twintig jaar 100.000 inwoners bij, waarvan maar liefst 20.000 in Leidsche Rijn. Dat heeft gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van dit deel van Utrecht. Ondanks nieuwe infrastructuur is de voorspelling dat files in en rond de steden groeien. En dat de druk op het openbaar vervoer in de spits toeneemt.

Er komen in heel Nederland zeven MaaS-apps, die onderdeel zijn van zeven nationale pilots. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en zeven regio’s hebben die ontwikkeld. Elke pilot heeft een andere focus op een beleidsdoel of doelgroep. In de apps komt zoveel mogelijk vervoersaanbod dat de reiziger kan plannen, boeken en betalen. Als de pilots aanslaan, wil de Rijksoverheid met de makers van de apps verder gaan. Zodat de MaaS-apps blijven bestaan

Gaiyo?

Gaiyo komt van Gaiyō – wat in het Japans overzicht betekent – en werd eerder al getest door 150 gebruikers, toen nog onder de oude naam Tripps. Daaruit bleek dat mensen dankzij de app geneigd zijn vaker de auto te laten staan en voor alternatieve vormen van vervoer te kiezen, omdat deze sneller of goedkoper zijn. “Daarmee past Gaiyo naadloos binnen ons programma Smart Mobility”, zegt Arne Schaddelee, gedeputeerde mobiliteit provincie Utrecht.

De app is te downloaden in de App Store en de Google Play Store