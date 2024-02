Blauwe hekwerken rondom elevator Merwedekanaal in Utrecht zijn nu echt weg

De blauwe hekken rondom de elevator, een soort kraan, langs het Merwedekanaal zijn weg. Het lijkt voorlopig de laatste stap in de soap rondom de hekken, waarover de eigenaar van het bouwwerk en de gemeente maandenlang met elkaar in de clinch lagen.

De blauwe hekken hielden lang de gemoederen bezig. Het lijkt een simpele kwestie, maar het verhaal is toch best ingewikkeld, met dwangsommen en juridische procedures.

Het onderwerp speelt al sinds 2021, toen de eigenaar de elevator ‘onbeklimbaar’ moest maken van de gemeente vanwege de veiligheid. Hij plaatste hekken, waarop er getouwtrek ontstond over deze oplossing. Onder meer omdat de eigenaar geen vergunning had voor de hekken. DUIC schreef al eens uitgebreider over het onderwerp.

Er volgden meerdere rechtszaken – waarbij de gemeente op de vingers werd getikt maar ook de eigenaar in het ongelijk werd gesteld. In februari deed de rechter nog een keer uitspraak, die in het voordeel uitviel van de gemeente.

Lang verhaal kort; uiteindelijk moesten de hekken toch echt weer weg. Dat is deze week gebeurd. De eigenaar vroeg overigens meerdere keren een vergunning aan voor hekken en camerabewaking, maar dat weigerde de gemeente.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Elevator

Het bouwwerk is een gemeentelijk monument en staat op de kade van het sluizencomplex Merwedekanaal. De kade zelf is weer een rijksmonument. De elevator werd gebruikt om grondstoffen vanuit schepen naar de Cereolfabriek te kunnen brengen. Deze fabriek sloot in 2002 de deuren.

Tegenwoordig zit op deze plek onder meer Buurten in de Fabriek. De elevator werd in 2020 verkocht, waarbij de gemeente aangaf open te staan voor een bestemmingswijziging zodat er mogelijk iets van cultuur of welzijn zou kunnen komen. Horeca was nadrukkelijk niet de bedoeling. De huidige eigenaar kocht het bouwwerk, maar sindsdien lijken er nog geen serieuze plannen gepresenteerd te zijn.